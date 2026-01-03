Ya lo había adelantado Daniel Morón en las últimas horas: Colo Colo podría sufrir la salida de una o más figuras de su plantel en este mercado. En ese contexto, es que se conoció que un joven valor del Cacique estaría viviendo sus últimos días en Macul.

Desde Brasil aseguran que Vasco da Gama tiene prácticamente cerradas las negociaciones para quedarse con Alan Saldivia. El defensor uruguayo de 23 años no seguiría en el “Popular” durante la temporada 2026 y su arribo al fútbol brasileño aparece como inminente.

Según información proveniente de medios partidarios del elenco de Río de Janeiro, el zaguero está muy cerca de ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Vasco, junto al centrocampista, Johan Rojas, actualmente en Necaxa de México.

En Brasil dan por cerrada la llegada de Saldivia

Uno de los primeros en adelantar la noticia fue la cuenta de X, AVascainos, cercana al club carioca, que informó: “El Vasco está muy cerca de anunciar oficialmente los fichajes del centrocampista Johan Rojas y del defensa Alan Saldívia”. Además, agregaron que “la directiva ha avanzado en las negociaciones con ambos jugadores, bajo las mismas condiciones: cesión con opción de compra al final del contrato”.

Según el mismo medio, se espera que ambos futbolistas viajen a Brasil la próxima semana para someterse a los exámenes médicos y firmar sus respectivos contratos , transformándose así en los primeros refuerzos del Vasco en este mercado.

Respecto a Saldivia, otros medios de Brasil añaden que su salida “está prácticamente encaminada”, destacando que el defensor despertó interés gracias a sus buenas actuaciones en Colo Colo y que en Macul ven con buenos ojos una operación que proyecte una futura venta.

De concretarse, el uruguayo sería uno de los primeros movimientos del mercado para el elenco carioca y la primera salida de Colo Colo vía préstamo o venta, considerando que las bajas anteriores se dieron solo por término de contrato.

En el Cacique, en tanto, siguen atentos al desarrollo de las negociaciones. La eventual partida de Saldivia obligaría al cuerpo técnico y a la dirigencia a evaluar alternativas en defensa.

Por ahora, todo indica que el futuro de Alan Saldivia está cada vez más lejos de Macul y cada vez más cerca del fútbol brasileño. El desenlace podría definirse en cuestión de días.