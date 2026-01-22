Universidad Católica se encuentra planificando lo que será la nueva temporada, donde disputarán la Copa Libertadores, y ante eso, el cuadro ha tomado importantes decisiones, entre ella la salida de alguno de sus jugadores a préstamo.

Uno de ellos es Nicolás L’Huillier, quien jugó en Deportes Concepción durante el 2025 en calidad de préstamo y tras terminar la temporada, donde el León de Collao logró el ascenso a la división de honor del fútbol nacional, regresó a la UC.

Tras la temporada junto a los Lilas a Primera B, el joven jugador saldrá nuevamente a préstamo donde revelan que ya hay un club interesado en su fichaje.

El club al que podría llegar Nicolás L’Huillier

Según revela el medio Primera B, Deportes Copiapó tiene en el radar al joven lateral de 20 años para que luche por el puesto junto a John Santander, jugador que renovó este año.

“En Copiapó están atentos a la situación del jugador; si no sigue en Universidad Católica esperan sumarlo a sus filas para el torneo de ascenso, que arrancará para los nortinos vs. Deportes Puerto Montt en el sur del país”, explica el medio.

El 2025 el jugador se sumó a Deportes Concepción a préstamo/Photosport

Deportes Copiapó se refuerza este 2026

Durante los últimos días, el cuadro nortino ha sumado a distintos refuerzos para esta temporada, donde lucharán nuevamente por lograr el ascenso a la máxima división del fútbol chileno.

Los jugadores que se suman al El León de Atacama están el arquero Nicolás Temperini, el defensa Nozomi Kimura, los mediocampistas Gastón Pérez e Iván Ledezma y los delanteros Jorge Ortiz, Lautaro Palacios y Damián Sáez.

¿Cuándo juega Deportes Copiapó?

El cuadro de Atacama se enfrentará a Deportes Puerto Montt el próximo 22 de febrero por el regreso de la Primera B.

