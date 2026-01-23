Es tendencia:
Lejos de Europa y con golazo de chilena: Así lo recibe Elche a Lucas Cepeda

Tras confirmarse su arribo, el nuevo club del chileno fue hasta Valencia y perdió sobre el pitazo final ante Levante.

Por Alfonso Zúñiga

El nuevo equipo de Lucas Cepeda jugó ante Levante y no le fue bien.
© Getty ImagesEl nuevo equipo de Lucas Cepeda jugó ante Levante y no le fue bien.

Tras conocerse su venta desde Colo Colo, los hinchas chilenos comenzaron a sumarse a las redes sociales de Elche para apoyar a la nueva figura que llegará al club, como es el delantero Lucas Cepeda, y no pocos estaban atentos a su partido.

En el comienzo de la jornada 21, el elenco donde milita otro nacional como el arquero Matías Dituro, visitó al Levante en la ciudad de Valencia. El ex meta de Universidad Católica fue suplente en un cotejo increíble que terminó de forma dramática.

La increíble derrota del Elche de Lucas Cepeda

Los apelativos no se quedan chicos para este compromiso. Pues el conjunto alicantino se puso en ventaja gracias al uruguayo Álvaro Domínguez al minuto 11. Sin embargo, en el complemento fue el local quien logró dar vuelta el encuentro.

Pablo Martínez (50′) y Adrián De la Fuente (68′) pusieron el 2-1 para el Levante, pero en los descuentos llegaron las emociones. El Elche consiguió el 2-2 que parecía ser “milagroso” gracias a una tijera que conectó Adam Boayar (90+2′).

Sin embargo, en la última jugada del encuentro, el equipo de Cepeda perdió el punto que rescataba desde la casa del Levante, cuando el oriental Alan Matturro (90+6′) puso el 3-2 definitivo para el dueño de casa.

¿Cómo queda el equipo del chileno en la Tabla?

Producto de esta durísima derrota, el Elche se aleja de puestos de clasificación a competencias europeas, al caer hasta la octava posición con 24 puntos, a ocho de meterse en copas, donde se ubica el Betis del DT nacional Manuel Pellegrini.

¿Cuándo podría debutar el porteño?

Si todo termina por concretarse en las próximas horas, la oportunidad para que Lucas Cepeda se estrene en el fútbol español se puede dar este sábado 31 de enero, cuando deban visitar el mítico Nou Camp para enfrentar al puntero de La Liga, Barcelona.

