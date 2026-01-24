Su vuelta se hacía necesaria. Sevilla arrastraba una mala racha de cuatro juegos sin conocer de victorias y se acercaba peligrosamente a la zona de descenso en La Liga. Coincidencia o no, la vuelta del chileno Gabriel Suazo les trajo de vuelta las alegrías.

En el marco de la jornada 21 del fútbol español, el cuadro andaluz sin el lesionado Alexis Sánchez recibió en el Estadio Sánchez Pizjuán al Athletic Bilbao, con la obligación de sumar un triunfo para alejarse de la parte baja de la tabla de posiciones.

El técnico de Sevilla, Matías Almeyda, le entregó su confianza a Suazo para que volviera a ser titular después de tres encuentros, y le respondió con creces. Jugó 57 minutos en la vuelta a los triunfos tras cinco juegos por 2-1 ante la escuadra vasca.

Con Suazo en cancha, Sevilla vuelve al triunfo

Sin embargo, las cosas parecían nuevamente complicarse para los de Nervión, luego que el Athletic Bilbao abriera la cuenta en el minuto 40 mediante Robert Navarro. Mas antes de irse al descanso, consiguieron igualar el placar gracias a Peque (42′).

En el complemento, los detalles marcaron la diferencia y estos favorecieron al Sevilla. En los 56′ apareció el goleador nigeriano Akor Adams mediante lanzamiento penal para ponerse en ventaja y defender la misma hasta el pitazo final.

Una victoria más que valiosa para el equipo de Suazo y Alexis, que no se abrazaban desde el 14 de diciembre del 2025, cuando golearon al Real Oviedo por 4-0. Antes de la victoria al Athletic sufrieron cuatro derrotas seguidas más la igualdad ante Elche.

¿Cómo quedan en la Tabla de Posiciones?

Producto de este triunfo, el Sevilla saltó hasta 11° posición de La Liga con 24 puntos, volviendo a la medianía de la clasificación y alejándose cinco unidades de los puestos de descenso.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Los andaluces cerrarán la jornada 22 del fútbol español cuando deban visitar al Mallorca en el Estadio Son Moix, en territorio insular, el próximo lunes 2 de febrero desde las 17:00 horas (de Chile).