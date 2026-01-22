Una mala jugada del destino es la que recibe el delantero chileno Alexis Sánchez. En el momento que su equipo, Sevilla, más lo necesita para escapar de la zona de descenso en La Liga, nuevamente deberá ausentarse por lesión.

Las molestias musculares que le sacaron del último encuentro de su club, el lunes cuando igualaron por 2-2 con Elche, no mostraron signos de recuperación, y su entrenador Matías Almeyda optó por esperar su vuelta más que forzarla.

Según los reportes de la prensa española, el DT de Sevilla pudo contar con aquellos futbolistas que presentaban lesiones, entre ellos su goleador nigeriano Akor Adams, y los incluyó en la concentración para su duelo vital para mantenerse en La Liga.

Alexis Sánchez seguirá siendo baja en Sevilla

El tocopillano se suma a la amplia lista de ausencias que tiene el conjunto andaluz por lesiones de diversa consideración, entre ellos, el defensa francés Tanguy Nianzou, el central brasileño Marcao Teixeira, el extremo belga Adnan Januzaj, el mediapunta suizo Rubén Vargas, el delantero Alfon González y el defensa César Azpilicueta.

La buena noticia para Sevilla se dio precisamente en el empate con Elche, pues el compatriota de Alexis, el defensor Gabriel Suazo regresó a la acción al 100% de su físico, y estará a las órdenes de Almeyda para este fin de semana, donde tienen la obligación de ganar.

Recordemos que el club informó sobre Sánchez que sufrió “una contusión en la pelvis que le provocó una pequeña rotura de fibras musculares“, siendo esta la segunda lesión de consideración que sufre el chileno, luego que en octubre estuvo afuera por un desgarro.

¿Cuándo juegan los andaluces?

El próximo encuentro del Sevilla, sin Alexis Sánchez, por la jornada 21 de La Liga será este sábado 24 de enero, cuando reciba en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán al Athletic Bilbao, desde las 14:30 horas (de Chile).

¿Cómo está Sevilla en la Tabla de Posiciones?