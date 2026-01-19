El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se juega un duelo clave por la permanencia frente al Elche, por la fecha 20 de LaLiga. El cuadro andaluz vive un complejo presente, con tres derrotas seguidas, eliminación en Copa del Rey y apenas un punto sobre el descenso. Ojo, porque el Niño Maravilla será baja por una rotura fibrilar.

¿Dónde ver al Real Sociedad vs. Barcelona por LaLiga?

El partido entre Elche vs. Sevilla se juega este lunes 19 de enero a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Manuel Martínez Valero, por la fecha 20 de la Liga de España.

Podrás ver el encuentro en vivo por televisión a través del canal ESPN y si prefieres disfrutarlo de manera ONLINE, también puedes ver el partido en Disney+, previa suscripción al streaming.

Revisa las señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

ver también Pronósticos Elche vs Sevilla: sin Alexis Sánchez y al borde del descenso

Tabla de posiciones de la Liga de España