Pronósticos Elche vs Sevilla: sin Alexis Sánchez y al borde del descenso

RedGol te proporciona los pronósticos deportivos destacados para apostar en Elche vs Sevilla por la fecha 20 de la liga española.

Este lunes 19 de enero, a las 17:00 horas de Chile, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visitará al Elche en un cruce clave por la permanencia. El conjunto de los jugadores chilenos atraviesa una profunda crisis futbolística: acumula tres derrotas consecutivas en el torneo, a lo que se suma la eliminación de la Copa del Rey, y se encuentra a solo una unidad de la zona de descenso. El Niño Maravilla no estará disponible para este juego, por una rotura de fibras pequeñas.

El rival de esta jornada se ubica en la mitad de la tabla de posiciones, aunque con una diferencia mínima de apenas tres puntos. Hasta su última presentación como local, los franjiverdes se mantenían invictos en casa, pero el Villarreal los derrotó por 3-1, cortando esa racha.

En la previa del encuentro, nuestro analista te proporciona tres pronósticos destacados para que consideres antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Elche vs Sevilla

Ambos equipos anotarán: Sí 1.95 Total de goles: Más de 2.5 2.30 Tiros de esquina de Elche: Menos de 4.5 2.00

Hay quienes optan por ajustar sus jugadas según el desarrollo del encuentro. Para ello, resulta clave entender cómo funcionan las apuestas en vivo en bet365, una modalidad ideal para partidos cargados de tensión y cambios constantes.

La apuesta a ambos equipos anotan en Elche vs. Sevilla

En tres de las últimas cinco localías de Elche en LaLiga, hubo goles de los dos equipos.

En cuatro de los anteriores cinco encuentros de Sevilla como visitante, entre liga y copa, también marcaron los dos conjuntos.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.95 en bet365

Festival de goles entre franjiverdes y blanquirrojos

En los cuatro recientes compromisos de los franjiverdes como locales, se registraron más de dos goles. En cinco de los anteriores ocho duelos de los blanquirrojos de visitantes, también hubo al menos tres anotaciones.

Total de goles: Más de 2.5 – 2.30 en bet365

Elche tiene pocos córners habitualmente

Elche es el cuarto equipo con menor promedio de córners a favor por partido en la liga española, con 3,37. En siete de sus 10 juegos en casa esta temporada, ejecutó menos de cinco saques desde la esquina.

Tiros de esquina de Elche: Menos de 4.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Elche vs Sevilla

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

