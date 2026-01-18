Matías Almeyda cuenta la última tragedia de Alexis Sánchez en Sevilla: asegura que está “roto”

Sevilla pasa por una pésima racha en La Liga de España, porque suma tres partidos seguidos obteniendo derrotas y se complicó en la lucha por no perder la categoría.

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo viene de caer ante Real Madrid, Levante y Celta de Vigo, por lo que quedó apenas a tres puntos de la zona de descenso.

El cuadro andaluz tiene un partido vital este lunes ante Elche, en el cual no podrá participar Alexis, quien sufrió una lesión en el entrenamiento del pasado viernes.

ver también Alexis Sánchez se lesiona y la da otro dolor de cabeza al aproblemado Sevilla

Matías Almeyda confirma la lesión de Alexis Sánchez

Este domingo habló el entrenador de Sevilla, Matías Almeyda, quien anticipó el importante duelo de su equipo de este lunes ante el conjunto ilicitano, vital para la tabla de posiciones.

El DT argentino reconoció que no podrá contar con Alexis Sánchez, debido a que afirmó que el delantero chileno está “roto”, por lo que no irá ni al banco de suplentes contra Elche.

Alexis Sánchez se pierde la visita a Elche. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

“Alexis tiene un golpe en la zona desde hace una semana y media, jugó un rato (en la derrota ante Celta), sufrió un golpe en esa misma zona y ese golpe le ocasionó una rotura de fibras pequeña y no, no estará mañana (lunes)”, explicó el estratega.

Sevilla tiene 20 puntos en la tabla de posiciones, justo tres menos que Elche, por lo que requiere sumar su primera victoria del año para ir escapando de a poco en la parte baja de la tabla de posiciones.

La tabla de posiciones de La Liga

Publicidad

Publicidad