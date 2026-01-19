El fútbol da revanchas según los expertos. Lo que tiene más que claro Salomón Rodríguez que este lunes vivió una jornada más que especial. Es que el delantero volvió a sumar minutos en el Montevideo City Torque, lo que indica que busca dejar atrás un 2025 para el olvido.

El tema es que el elenco uruguayo se midió ante Colo Colo en un amistoso de pretemporada. Los albos están en Uruguay disputando la Serie Río de La Plata y Fernando Ortiz decidió darle minutos a los suplentes y jugadores que no sumaron minutos ante Alianza Lima.

ver también ¿Se va? El duro revés que enfrenta Lucas Cepeda en pretemporada de Colo Colo

Pese a ello, el elenco vencedor fue justamente los charrúas que se quedaron con el triunfo por 2-0. Pero el marcador contó con una particularidad digna de juntar agua y dormir con ropa: Anotó Salomón Rodríguez.

El delantero de 25 años aprovechó los espacios en la defensa alba y con potente remate marcó en el triunfo. Lo que acrecienta los problemas con la línea de tres que plantea el “Tano”. Pero además no pasó desapercibido ya que el propio elenco de Montevideo subió el registro a sus redes sociales.

El golazo de Salomón Rodríguez contra Colo Colo

“Salomón y la inexorable”, fue el mensaje junto con la anotación del uruguayo. Esto no pasó desapercibido ya que la ‘burla’ hizo alusión a la ley del ex y que justamente Rodríguez le marcó a Colo Colo, club donde lo pasó horrible en 2025. Incluso acompañó con el tema “Como antes”, haciendo alusión a un retorno a su mejor versión. La que en el Monumental, nadie encontró.

ver también Borghi prende la alerta por Vidal en Colo Colo: “Acá es el último y eso tiene más consecuencias”

Lo llamativo, es que con este tanto ya alcanzó el 33% de goles que marcó con la camiseta de los albos. Salomón Rodríguez en todo el 2025 anotó tres goles con Colo Colo. Un registro que fue inapelable para definir su temprana salida.

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que este 2026 estará a préstamo con Montevideo City Torque. Tras ello, deberá volver al Estadio Monumental ya que su vínculo con los albos se extiende hasta 2027.