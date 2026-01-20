Pronósticos Coquimbo Unido vs Deportes Limache: el Pirata va por otro título

RedGol te acerca los pronósticos deportivos destacados para apostar en Coquimbo Unido vs Deportes Limache por la semifinal de la Supercopa de Chile.

Coquimbo Unido comenzará su campaña 2026 tras el histórico primer título de su historia, conseguido con la consagración en el Campeonato Nacional del año pasado. El desafío será igualar ese rendimiento y mostrar un buen desempeño también en el plano internacional. El primer duelo del año será por la semifinal de la Supercopa de Chile frente a Deportes Limache, subcampeón de la Copa Chile, que tiene como principal objetivo mantenerse una temporada más en la máxima categoría del fútbol chileno.

Con este panorama, en la antesala del encuentro y considerando los datos recientes de ambos equipos, nuestro analista te acerca tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Coquimbo Unido vs Deportes Limache

Resultado final: Coquimbo Unido 1.72 Ambos equipos anotarán: Si 1.90 Tiros de esquina: Más de 8.5 + Menos de 12.5 1.90

El gran momento de Coquimbo Unido lo perfila para llegar a la final

Coquimbo Unido es el claro favorito para clasificar a la final de la Supercopa de Chile. Ganó 14 de sus últimos 15 encuentros, con un empate ante Universidad de Chile en la penúltima jornada.

Deportes Limache no ha mostrado buenos rendimientos fuera de casa: registró cinco derrotas en sus últimas nueve presentaciones.

Resultado final: Coquimbo Unido – 1.72 en bet365

Historial reciente con festejos para los dos lados

En los últimos cuatro partidos oficiales del Pirata, ambos equipos lograron anotar. La misma tendencia se repitió en cuatro de los siete encuentros más recientes del Tomate Mecánico.

Además, los dos conjuntos marcaron al menos un gol en cada uno de los cuatro enfrentamientos que disputaron entre sí en la temporada pasada.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.90 en bet365

Los córners en la semifinal de la Supercopa de Chile

Los córners siempre son una oportunidad de gol y estos dos equipos suelen tener números similares. En los últimos cinco compromisos del elenco aurinegro fuera de su hogar, se registraron entre nueve y 12 saques de esquina. Si bien el número no fue tan exacto para el Cervecero, las estadísticas también señalaron esa cantidad de ejecuciones desde el banderín en seis de sus anteriores 11 juegos de visitantes.

Tiros de esquina: Más de 8.5 + Menos de 12.5 – 1.90 en bet365

Cuotas en Coquimbo Unido vs Deportes Limache

Historial de Coquimbo Unido vs Deportes Limache: últimos partidos