Colo Colo todavía no gana un partido en 2026 y mostró los mismos ripios de la temporada pasada en la Serie Río de La Plata, donde jugará este miércoles su último partido ante Peñarol.

El entrenador de los albos, Fernando Ortiz, probó con un nuevo esquema en los partidos ante Olimpia y Alianza Lima, donde su equipo jugó con tres defensores. No le resultó, porque empató sin goles con los paraguayos y cayó 3-2 con los peruanos.

La gran novedad que propuso el Tano fue que Arturo Vidal jugara como defensor central, pero el estratega dejará todo eso en el pasado de cara al duelo de este miércoles ante el Manya.

ver también Javier Méndez se vuelve loco por Arturo Vidal en Colo Colo: “Puede jugar hasta de arquero…”

La formación de Colo Colo ante Peñarol

Fernando Ortiz no seguirá utilizando la línea de tres defensores, y según adelantó ESPN, volverá a recurrir a un esquema de 1-4-3-3, el mismo que utilizó en su arribo al cuadro popular en el cierre de la temporada 2025.

Una de las grandes novedades será el retorno de Arturo Vidal a la mitad de la cancha, lo que provoca que los centrales sean los uruguayos Javier Méndez y Joaquín Sosa.

Además, Maximiliano Romero será el 9 titular en desmedro de Javier Correa, pensando en el debuto de la Liga de Primera ante Deportes Limache, partido que no podrá jugar el argentino porque acarrea una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Publicidad

Publicidad

Joaquín Sosa vuelve a la titularidad en el Cacique. Foto: Colo Colo

La probable formación de Colo Colo será con Fernando de Paul; Matías Fernández, Javier Méndez, Joaquín Sosa, Cristián Riquelme; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Francisco Marchant, Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

El partido entre Colo Colo y Peñarol será este miércoles desde las 21:00 horas, en el cierre de la participación alba en la Serie Río de La Plata.

Publicidad

Publicidad