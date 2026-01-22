Colo Colo tuvo un jueves de buenas noticias en Uruguay. El Cacique terminó su participación en la Serie Río de La Plata venciendo en penales a Peñarol en un partido donde también festejó el debut de dos joyas de su cantera.

El arquero Gabriel Maureira y el delantero Yastin Cuevas jugaron su primer partido con el primer equipo del Eterno Campeón. Su rendimiento fue más que destacado, especialmente con el guardameta, algo que dejó más que conforme a Fernando Ortiz.

El técnico del Cacique se refirió a lo que fueron los estrenos de los canteranos y valoró lo que aportaron mientras estuvieron en la cancha. Eso sí, les remarcó que deben seguir trabajando y haciéndole caso en todo si quieren ser considerados en 2026.

Fernando Ortiz les deja clara la película a los juveniles de Colo Colo para 2026

Colo Colo vuelve al país con dos triunfos por penales y juveniles sumando sus primeros minutos en el plantel de honor. El Cacique le dio rodaje a varias figuras en la Serie Río de La Plata, siendo las últimas Gabriel Maureira y Yastin Cuevas.

Colo Colo aplaudió lo hecho por sus juveniles ante Peñarol. Foto: Colo Colo.

Fernando Ortiz habló tras el partido y se refirió a lo que fue el duelo contra Peñarol. “Realmente me gustó el equipo, no pierde ese ADN con este sistema. Ha sido intenso el primer tiempo, me gustó mucho en líneas generales. En el segundo si bien pusimos otro sistema, también me gusto“.

El técnico no quedó indiferente a la larga e insólita tanda desde los 12 pasos. “La definición por penales no la vi nunca ni como jugador ni como técnico, pero lo pudimos sacar adelante y me voy satisfecho de los amistosos“.

“A mí me sirve (los amistosos) porque insisto en algo que a veces es difícil de explicar, pero el entrenador debe tener la tranquilidad para saber que estos son los partidos para probar, insistir, trabajar. Entiendo al hincha, pero es necesario rotar situaciones para que no me sorprenda en el torneo“, añadió.

Fue tras ello que Fernando Ortiz le dedicó palabras a los debutantes Gabriel Maureira y Yastin Cuevas. “Son jugadores que trabajan con nosotros, los seguimos el semestre pasado y por eso están acá“.

Aunque el DT albo fue categórico en que “cuando demuestren lo que me gusta, van a tener posibilidades. Tienen que saber que las oportunidades las deben aprovechar“.

Finalmente, Fernando Ortiz aplaudió al plantel de Colo Colo por los trabajos en estos días. “(Destaco) la predisposición de los jugadores a la hora de llevar mi pensamiento al campo. Jamás alegaron el sistema, la contrario, así que eso es satisfactorio“

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo regresa a Chile y se prepara para lo que será el estreno en la Liga de Primera. El Cacique tendrá que visitar a Deportes Limache el próximo sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

