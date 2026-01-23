Pronósticos Villarreal vs Real Madrid: los escoltas de Barcelona se miden en La Cerámica

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Villarreal vs Real Madrid en la fecha 21 de la liga española.

El 24 de enero, el Estadio de la Cerámica será el escenario de un gran encuentro entre Villarreal y Real Madrid, tercero y segundo de la tabla de posiciones, respectivamente. El Submarino Amarillo viene de caer ante Real Betis y, a mitad de semana, también perdió como local frente a Ajax por la Champions, y se ubica a siete puntos del Merengue en LaLiga, aunque con un partido menos.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa dejó atrás las dos duras derrotas ante Barcelona y Albacete, y logró recuperarse con un triunfo frente a Levante en el torneo local y una contundente goleada por 6-1 sobre Mónaco en el certamen continental. Será un duelo especial, ya que Kylian Mbappé alcanzará los 300 partidos de liga, sumando sus presencias en los campeonatos de Francia y España.

Antes del pitazo inicial, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de apostar en LaLiga.

Pronósticos para apostar en Villarreal vs Real Madrid

Ambos equipos anotarán: Si + Doble oportunidad: Villarreal o Real Madrid 1.95 Anotará en cualquier momento: Kylian Mbappé 1.72 Anotará o conseguirá una asistencia: Georges Mikautadze 1.83

Villarreal y Real Madrid van por la victoria

En cuatro de las últimas seis localías de Villarreal, ambos equipos anotaron y no hubo empate.

Panorama similiar, aunque más marcado, para Real Madrid: en sus seis encuentros más recientes de visitante, marcaron los dos conjuntos y uno se llevó el triunfo.

Ambos equipos anotarán: Si + Doble oportunidad: Villarreal o Real Madrid – 1.95 en bet365

Mbappé: 300 partidos en ligas y una amenaza constante para Villarreal

Kylian Mbappé alcanzará los 300 partidos en ligas: disputó 53 en LaLiga y 246 en la Ligue 1, con PSG y Mónaco. Justamente ante este último, anotó un doblete en su aparición más reciente en la Champions League.

El delantero francés suma 19 goles en 19 partidos en este torneo. Ya le marcó a Villarreal en la fecha 8, en el triunfo 3-1 del Merengue, y también firmó un doblete la temporada pasada en su visita al Estadio de la Cerámica.

Anotará en cualquier momento: Kylian Mbappé – 1.72 en bet365

El buen momento de Mikautadze en LaLiga

Georges Mikautadze anotó tres goles y dio una asistencia en sus últimas cinco apariciones en la liga española. Le marcó a Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la fecha 8 y suma cinco anotaciones y tres asistencias en la temporada liguera.

Anotará o conseguirá una asistencia: Georges Mikautadze – 1.83 en bet365

Cuotas en Villarreal vs Real Madrid

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Villarreal vs Real Madrid: últimos partidos