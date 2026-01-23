La Segunda División Profesional del fútbol chileno podría vivir un verdadero terremoto en 2026. Esto porque el histórico Lota Schwager aparece como uno de los equipos que podría volver al profesionalismo, en medio de un cambio en el formato del torneo y a la espera de un fallo clave de la ANFP.

Esto se debe a que la tercera categoría del fútbol chileno tendría una estructura distinta a la de temporadas anteriores, con el objetivo de disminuir los gastos economicos, comenzando con un todos contra todos para luego dividirse en dos liguillas, una de zona norte y otra de zona sur, con siete equipos por grupo.

Sin embargo, esta nueva estructura, según información entregada por ADN Deportes, se mantiene en pausa, ya que la ANFP debe emitir una resolución que podría cambiar por completo el panorama.

La definición está ligada a la situación de Deportes Melipilla, San Antonio Unido y AC Barnechea, clubes que podrían ser descendidos al amateurismo, lo que abriría tres cupos de ascenso desde la Tercera A.

¿Lota Schwager regresa al profesionalismo?

De aprobarse dicho fallo, los clubes que ascenderían a la Segunda División Profesional serían Atlético Colina (campeón), Deportes Colchagua (vía liguilla) y el mencionado Lota Schwager.

Este último aparece como la gran sorpresa y, de acuerdo con información trascendida en otros medios, se quedaría con el tercer cupo, en desmedro de Cabrero (finalista de liguilla), ya que la ANFP considera que los ‘mineros’ lo merecen tras finalizar terceros en la fase regular de la Tercera A, aunque después hayan caido en las semifinales de los playoffs de ascenso.

De concretarse el arribo de Lota Schwager, se trataría del regreso de un histórico del fútbol chileno, que no juega en el profesionalismo desde 2017, año en que fue descendido tras una sanción por sueldos impagos, pese a haberse salvado deportivamente en la cancha.

Lota Schwager podría regresar al profesionalismo este 2026.

Hoy, casi una década después, el elenco lotino vuelve a ilusionarse con un retorno que podría marcar uno de los regresos más simbólicos del fútbol chileno.

