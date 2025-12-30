Juan Cristóbal Guarello sigue furioso con un nuevo abuso de los clubes de Primera con otros equipos más chicos, particularmente con los de Segunda División, que incluso le hace la vida imposible a los equipos que suben desde la Tercera amateur al profesionalismo.

King Kong ya había denunciado el hecho y ahora profundizó con un ejemplo práctico en el que explica con mayor profundidad las implicancias de esta especie de chanchullo.

En Deportes en Agricultura, el periodista manifestó que “tú eres dueño de un equipo… Deportes Pudahuel. Ganas el campeonato de la Tercera A y asciendes a Segunda Profesional. Lo primero que tienes que hacer es presentar una boleta de garantía para poder poder jugar. Segundo, establecerte como sociedad anónima deportiva, ya dejas de ser club social de barrio”.

Agrega que “después tienes que preparar los contratos de los jugadores y del técnico. A esas alturas no te piden divisiones inferiores ni fútbol femenino. Ya, armaste un plantel, 18 jugadores y cinco juveniles del barrio. ¿Pero qué jugadores?”.

¿Drácula? Guarello explica cómo le chupan la sangre a los clubes más humildes de Chile

“Ya… Juan Gallegos. Estuve en Audax tres años, hice inferiores en Palestino y a los 16 me dijeron que no siguiera, después jugué en Tercera B. Rodrigo Salinas: estuve cinco años en Cobresal y a los 18 me dijeron que no seguía porque era arquero y no tenía la altura. Y vas armando. Justo desciende el Vial y te traes tres jugadores”, complementa.

Guarello añade: “y de repente, por ejemplo, aparece Audax y te dice: oye, pero yo a ese cabro que contrataste lo formamos nosotros. ¿Cuánto tiempo lo tuvimos en Audax? Cuatro. A 30 mil dólares el año, nos debes 120 mil dólares. Así de chanta y básico es la cuestión. Respondes: pero cómo… ese cabro estaba botado, ustedes lo dejaron ir a los 16 años. ¡Ah, no sé nada yo. Son 120 mil dólares! “.

Pero las complicaciones no llegan hasta ahí: “queda un paso: ¿dónde se ve esto? En el Tribunal de Asuntos Patrimoniales de la ANFP, que es muy amable con los equipos grandes. Ya… te pone la demanda Audax. Y tú para defenderte como Deportes Pudahuel tienes que pagar 4 millones de pesos, para que el tribunal vea tu caso”, explica.

“Si no pagar estas 100 UF, el tribunal automáticamente falla cien por ciento en tu contra y te obliga a pagar los 120 millones. Si pagas las 100 UF el tribunal dice: no, es mucho 120 millones, cóbrale 60”, revela King Kong.

King Kong sentencia: “ya obligado a pagar llega el club demandante. ¿Cómo lo hacemos? En cuotas. ¡No, al contado! No tengo. Si no me pagas al contado voy al Tribunal de Penalidades y te obligo a que te quiten puntos. ¡Es demente!“.