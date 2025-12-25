Este miércoles se informó que la ANFP ya definió casi por completo la planificación de las competencias del fútbol chileno, incluyendo la Primera División, el Ascenso y los torneos de copa, sumando además la nueva Copa de la Liga.

Entre los anuncios destacados, se confirmó que la temporada 2026 se extenderá por 12 meses, con inicio fijado para el 19 de enero y cierre programado para el 13 de diciembre.

Fecha de la Liga de Primera 2026

El primer torneo que marcará el inicio de la temporada futbolística será la Supercopa, la cual debutará con un renovado sistema que incluirá a cuatro clubes. El certamen se jugará en formato de semifinales y final, programadas entre el 19 y el 25 de enero en la ciudad de Viña del Mar.

Más adelante, la Primera División comenzará la semana del 26 de enero, mientras que el Ascenso lo hará el 16 de febrero. Ambos torneos mantendrán el formato actual.

Competencia Fechas Primera División 26 de enero – 6 de diciembre Primera B (Fase regular) 16 de febrero – 1 de noviembre Primera B (Liguilla) 2 de noviembre – 29 de noviembre Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso) 26 de enero – 8 de febrero Copa Chile (Fase de Grupos) 15 de junio – 30 de agosto Copa Chile (Fases finales) 21 de septiembre – 1 de noviembre Supercopa 19 de enero – 25 de enero Copa de la Liga (Fase de grupos) 16 de marzo – 7 de junio Copa de la Liga (Fases finales) 6 de junio – 19 de junio Definición Chile 4 a la Copa Libertadores 13 de diciembre

