Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Primera División

¿Cuándo comienza la Liga de Primera 2026? Fecha del inicio de la nueva temporada de la Primera División

La ANFP anunció la programación de lo torneos del próximo año y estas son las fechas.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Futbol, Universidad de Chile vs Colo Colo.<br /> Fecha 19, Campeonato Nacional 2024.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTFutbol, Universidad de Chile vs Colo Colo.<br /> Fecha 19, Campeonato Nacional 2024.

Este miércoles se informó que la ANFP ya definió casi por completo la planificación de las competencias del fútbol chileno, incluyendo la Primera División, el Ascenso y los torneos de copa, sumando además la nueva Copa de la Liga.

Entre los anuncios destacados, se confirmó que la temporada 2026 se extenderá por 12 meses, con inicio fijado para el 19 de enero y cierre programado para el 13 de diciembre.

Fecha de la Liga de Primera 2026

El primer torneo que marcará el inicio de la temporada futbolística será la Supercopa, la cual debutará con un renovado sistema que incluirá a cuatro clubes. El certamen se jugará en formato de semifinales y final, programadas entre el 19 y el 25 de enero en la ciudad de Viña del Mar.

Más adelante, la Primera División comenzará la semana del 26 de enero, mientras que el Ascenso lo hará el 16 de febrero. Ambos torneos mantendrán el formato actual.

El desaire de la ANFP: Todas las competiciones con calendario, menos la Segunda División

ver también

El desaire de la ANFP: Todas las competiciones con calendario, menos la Segunda División

Mientras que el torneo de Ascenso comenzará el 16 de febrero. En ambos casos, se mantendrá la misma estructura de competencia utilizada en las últimas temporadas.

CompetenciaFechas
Primera División26 de enero – 6 de diciembre
Primera B (Fase regular)16 de febrero – 1 de noviembre
Primera B (Liguilla)2 de noviembre – 29 de noviembre
Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso)26 de enero – 8 de febrero
Copa Chile (Fase de Grupos)15 de junio – 30 de agosto
Copa Chile (Fases finales)21 de septiembre – 1 de noviembre
Supercopa19 de enero – 25 de enero
Copa de la Liga (Fase de grupos)16 de marzo – 7 de junio
Copa de la Liga (Fases finales)6 de junio – 19 de junio
Definición Chile 4 a la Copa Libertadores13 de diciembre
Publicidad
Lee también
"¡Cuánta bondad! Cree que la gente de la U es hue..."
U de Chile

"¡Cuánta bondad! Cree que la gente de la U es hue..."

Felipe Flores y dura revelación: "En Colo Colo sufrí bullying"
Colo Colo

Felipe Flores y dura revelación: "En Colo Colo sufrí bullying"

Álvarez explicó su confianza total en Lea Fernández tras partir de la U
U de Chile

Álvarez explicó su confianza total en Lea Fernández tras partir de la U

Haaland vacila a Pep por medida anti-kilos de más en el City
Últimas Noticias de la Premier League 2025

Haaland vacila a Pep por medida anti-kilos de más en el City

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo