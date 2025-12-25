Es tendencia:
Chile

El desaire de la ANFP: Todas las competiciones con calendario, menos la Segunda División

El organismo anunció la programación 2026 del fútbol chileno.

Por Franccesca Arnechino

ANFP anuncia el calendario 2026.
ANFP anuncia el calendario 2026.

Mientras el fútbol chileno comienza a prepararse de cara a la temporada 2026, una categoría sigue completamente en el aire.

Durante este miércolesen la previa de Navidad se conoció que la ANFP ya tiene programado prácticamente todos los torneos del futbol nacional, la Primera División, el Ascenso y también las copas, donde este año suma a la Copa de la Liga, pero increíblemente volvió a dejar fuera a la Segunda División Profesional, encendiendo las alarmas una vez más.

¿Qué pasará con la Segunda División?

La omisión no es menor. A semanas de iniciar el año futbolístico en el país, siguen las dudas en torno a esta categoría que cumple como puente entre el profesionalismo y el fútbol amateur.

La situación ha generado serias dudas sobre la continuidad del torneo, algo que ya se viene comentando desde antes del cierre de la última temporada y que se suma a los problemas económicos que enfrentan los clubes participantes.

Este triste escenario, acompañado por el silencio de la ANFP y la rapidez con la que se definieron otros campeonatos, alimenta la sospecha de que la Segunda División nuevamente está siendo relegada dentro de la estructura del fútbol chileno. Incluso, algunas voces ya se preguntan si existe una intención real de reformular o derechamente poner fin a la categoría.

A esto se suma el triste término de las transmisiones de la Liga 2D, plataforma que poseía los derechos de transmisión en exclusiva de la división y que en noviembre pasado informó el cese de operaciones.

Por ahora, lo único concreto es la incertidumbre. Y mientras el resto del fútbol chileno ya se prepara para competir, la Segunda División sigue esperando una señal, con su futuro pendiendo de un hilo y la sensación de que, una vez más, quedó al final de la lista.

Calendario de la ANFP para el futbol chileno 2026

CompetenciaFechas
Primera División26 de enero – 6 de diciembre
Primera B (Fase regular)16 de febrero – 1 de noviembre
Primera B (Liguilla)2 de noviembre – 29 de noviembre
Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso)26 de enero – 8 de febrero
Copa Chile (Fase de Grupos)15 de junio – 30 de agosto
Copa Chile (Fases finales)21 de septiembre – 1 de noviembre
Supercopa19 de enero – 25 de enero
Copa de la Liga (Fase de grupos)16 de marzo – 7 de junio
Copa de la Liga (Fases finales)6 de junio – 19 de junio
Definición Chile 4 a la Copa Libertadores13 de diciembre
