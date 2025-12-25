Mientras el fútbol chileno comienza a prepararse de cara a la temporada 2026, una categoría sigue completamente en el aire.

Durante este miércolesen la previa de Navidad se conoció que la ANFP ya tiene programado prácticamente todos los torneos del futbol nacional, la Primera División, el Ascenso y también las copas, donde este año suma a la Copa de la Liga, pero increíblemente volvió a dejar fuera a la Segunda División Profesional, encendiendo las alarmas una vez más.

¿Qué pasará con la Segunda División?

La omisión no es menor. A semanas de iniciar el año futbolístico en el país, siguen las dudas en torno a esta categoría que cumple como puente entre el profesionalismo y el fútbol amateur.

La situación ha generado serias dudas sobre la continuidad del torneo, algo que ya se viene comentando desde antes del cierre de la última temporada y que se suma a los problemas económicos que enfrentan los clubes participantes.

Este triste escenario, acompañado por el silencio de la ANFP y la rapidez con la que se definieron otros campeonatos, alimenta la sospecha de que la Segunda División nuevamente está siendo relegada dentro de la estructura del fútbol chileno. Incluso, algunas voces ya se preguntan si existe una intención real de reformular o derechamente poner fin a la categoría.

A esto se suma el triste término de las transmisiones de la Liga 2D, plataforma que poseía los derechos de transmisión en exclusiva de la división y que en noviembre pasado informó el cese de operaciones.

Por ahora, lo único concreto es la incertidumbre. Y mientras el resto del fútbol chileno ya se prepara para competir, la Segunda División sigue esperando una señal, con su futuro pendiendo de un hilo y la sensación de que, una vez más, quedó al final de la lista.

