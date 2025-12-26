Movidas 2026: O’Higgins da portazo a Paqui Meneghini y renueva a figuras para la Copa Libertadores

O’Higgins se rearma tras la salida de Francisco Meneghini. El DT que los clasificó a Copa Libertadores decidió marcharse a Universidad de Chile y ahora el cuadro rancagüino no tiene tiempo que perder pensando en la llave que enfrentará ante el Bahía.

Por lo mismo, en menos de una semana apuraron las negociaciones y ya ratificaron a piezas fundamentales. El primer gran anuncio tuvo como protagonista a Omar Carabalí y justamente fue un nuevo portazo para Paqui, ya que en sus exigencias de refuerzos solicitó un portero.

Ante el peligro de perder a uno de sus goleros, O’Higgins decidió hacer el primer gran anuncio con la renovación del formado en Colo Colo. “¡El arco Celeste continúa protegido! ¡Omar Carabalí extendió su vínculo con O’Higgins de Rancagua y defenderá los tres palos durante la temporada 2026!”, informaron desde la ciudad histórica.

“Feliz de continuar escribiendo está historia juntos O’Higgins querido. Vamos con todo por este 2026. Arriba los celestes”, agradeció el golero por el respaldo.

Carabalí agradeció el respaldo de O’Higgins y renovó para disputar la Copa Libertadores 2026

Pero eso no fue todo porque minutos más tarde también se anunció la renovación de Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello. Ahora todo indica que en las próximas horas se confirmarán a Luis Pavez, y Martín Sarrafiore.

“¡Ídolo, referente y un rancagüino de tomo y lomo! Bryan Martín Rabello Mella continuará con la Celeste durante el 2026 y sumará su cuarta temporada con el Capo de Provincia”, informaron para tranquilidad de los hinchas celestes.

¿Cuándo juega O’Higgins por la Copa Libertadores?

El elenco celeste debe disputar la fase 2 de Copa Libertadores en 2026. En esta ocasión O’Higgins debuta ante Bahía de Brasil. El primer partido será el 18 de febrero en el Estadio Codelco el Teniente. Luego la revancha está programada para el 25 del mismo mes en el Estadio Fonte Nova.