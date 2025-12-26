Pese a no ser oficializado aún, U de Chile tiene todo listo para que en 2026 sea el argentino Francisco Meneghini su nuevo DT. El DT dejó con polémica a O’Higgins, donde tenía avanzadas negociaciones para seguir.

Y mientras en Rancagua muchos recordaban a Enzo Gutiérrez o Ivo Basay por las negociaciones a última hora para partir a Santiago, lo cierto es que ya se movieron por sus figuras. Es ahí donde salió salpicada la U.

Es que en las últimas jornadas fue el relator Javier Limardo quien tiró la bombita, de que Paqui iba con todo para llevarse a Luis Pavez al CDA. El formado en Colo Colo fue de los mejores lateral zurdos del torneo y es uno de los favoritos del DT.

Adiós al reencuentro con Meneghini

Tras acercar posiciones con Francisco Meneghini y U de Chile, finalmente el lateral Luis Pavez no irá a los azules. Es más, el brillante zurdo tiene todo listo para seguir con O’Higgins en 2026.

Pavez y el golazo del año ante Ñublense /Photosport

“Juan Leiva y Luis Pavez seguirán siendo Celestes en 2026“, avisó el periodista rancagüino Nicolás Cortes, que cubre la acción en el Monasterio Celeste. Es que ambos jugadores tenían una cláusula de renovación en el Capo, por lo que siguen en el club.

Eso sí, no fue fácil la operación, ya que pese a la cláusula, no se había llegado a acuerdo con los montos para seguir. Eso, porque la nueva administración celeste aplicó la política de no negociar grandes cifras con los jugadores.

Se espera que en las próximas horas O’Higgins haga oficial las renovaciones para el 2026, donde además de Pavez y Leiva, se suman Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Omar Carabalí.