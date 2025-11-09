O’Higgins de Rancagua dio un paso clave en sus aspiraciones de jugar la próxima Copa Libertadores 2026. Los celestes vencieron por 4-2 a Ñublense y se afianzaron en el tercer lugar de la Liga de Primera 2025 con 50 puntos, a solo una unidad del subliderato de Universidad Católica.

Ahora los rancagüinos enfrentarán en un par de semanas más a Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, en un partido clave por un lugar en la máxima competencia de la Conmebol del año entrante.

Además de ese premio, en O’Higgins tiene ganas de tomarse algunas revanchas ante los azules, sobre todo si consideramos el tremendo 6-0 en contra de mayo pasado por la primera rueda del torneo.

La revancha que quiere el Capo de Provincia

Así lo siente Luis Pavez, quien además jugará un partido aparte por su pasado como formado en Colo Colo. En charla con ADN Radio, el defensor aseguró que “va a ser un partido especial. En la primera rueda nos hicieron ver muy mal. Tenemos esa espinita de hacer valer la localía”.

“Será un partido difícil. Para mí Universidad de Chile es uno de los equipos que mejor juega, pero va a ser lindo. Nos vamos a preparar para enfrentar ese partido como corresponde”, agregó.

Luis Pavez anotó un golazo para O’Higgins en la victoria por 4-2 sobre Ñublense. | Foto: Photosport.

Sobre su golazo para el 3-2 transitorio sobre Ñublense, el defensor señaló que “no sé lo que hice. Si dijera que lo tenía preparado, es mentira, soy lateral, me dedico a otras cosas, pero convertir un lindo gol sirvió para liberar las tensiones que teníamos porque fue frustrante el 2-1 en contra”.

¿Cuándo jugará O’Higgins ante Universidad de Chile?

Celestes y azules se verán las caras se verán las caras durante el próximo fin de semana del 22 y 23 de noviembre en El Teniente de Rancagua. Este duelo será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.