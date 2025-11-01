U. Católica quiere extender su racha perfecta y no perder la ventaja que tiene en la Liga de Primera, donde se está quedando con el Chile 2 y clasificando directo a la Copa Libertadores 2026. Por eso, deben ganarle a O’Higgins este domingo 2 de noviembre en el Claro Arena.

Los cruzados viven un momento muy dulce en el fútbol chileno. Siete triunfos consecutivos, incluida una goleada a Colo Colo y una victoria con un hombre menos contra U. de Chile, tienen a la Franja en el segundo lugar de la tabla de posiciones con 48 puntos.

Sin embargo, en Las Condes lamentan una gran cantidad de bajas para este partido contra O’Higgins, uno de sus seguidores en la tabla con 44 unidades. Y es que Daniel Garnero tiene a tres figuras suspendidas y a tres otros jugadores lesionados para el partido contra el Capo de Provincia.

Esta semana, el Tribunal de Disciplina de la ANFP confirmó que Fernando Zampedri y Jhojan Valencia llegaron a su octava y quinta tarjeta amarilla, respectivamente. Por eso, quedaron suspendidos para el encuentro de este domingo en el Claro Arena.

Gary Medel tampoco estará disponible contra O’Higgins | Photosport

U. Católica enfrenta a O’Higgins con una larga lista de bajas

Pero no son los únicos. Además, Gary Medel recibió un severo castigo por su expulsión en el clásico universitario. El Pitbull debe cumplir dos fechas de sanción, por lo que se perderá el duelo contra O’Higgins y también el siguiente frente a Deportes La Serena en el norte.

Por último, en U. Católica lamentan la situación de Cristián Cuevas, quien se lesionó en el clásico universitario y se perderá el resto de la temporada, y Alfred Canales, quien no pudo entrenar en la semana. Contando también a Fernando Zuqui, son seis bajas en total para los cruzados.