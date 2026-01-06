Referente de la UC protagoniza fuerte pelea en Viña del Mar: registro se volvió viral

Universidad Católica sigue su preparación para la temporada 2026 donde volverá a disputar la Copa Libertadores. Este lunes Daniel Garnero sumó un nuevo fichaje como Justo Giani para potenciar a los cruzados en está temporada con participación internacional.

Pero mientras ocurría esto en San Carlos de Apoquindo, otro de sus máximos referentes y pieza fundamental para Garnero fue protagonista de un grave altercado en la vía pública. Lo que se transformó en uno de los temas más comentados de las últimas horas.

Esto tiene relación con Daniel González y una pelea que protagonizó en sus días de descanso. Hecho que se esparció por Instagram y puso en riesgo su integridad física. Todo comenzó con el video que subió el cantante urbano Kenky G. “Iba caminando y de repente vi la mea pelea, y empecé a grabar”, detalló.

¿Qué pasó con Daniel González?

Lo llamativo fue que en primera instancia el registro pasó como un incidente más en Viña del Mar. Pero luego los propios seguidores alertaron de la presencia de Daniel González.

El central cruzado se enfrentó a otro transeúnte por un altercado que sufrió en 5 norte con Avenida San Martín. La discusión llegó a tal punto que el seleccionado llegó hasta los golpes con el otro implicado. Tras ello, es la pareja del jugador, Ignacia Albornoz, quien pide que termine la batalla y separa justamente al Dani.

El momento se viralizó rápidamente a través de los seguidores de Kenyg y en redes sociales. De momento se han referido al tema en Universidad Católica ni el jugador implicado en las imágenes.

