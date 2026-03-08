Alexis Sánchez tendrá este domingo una recompensa y una nueva oportunidad. De sorpresa el chileno apareció como titular en el partido del Sevilla contra Rayo Vallecano, por la fecha 27 de La Liga de España.

Cabe recordar que Alexis estuvo lesionado la segunda mitad de enero y se perdió los partidos contra Elche y Athletic Club. Volvió ante Mallorca al ingresar a los 60′ desde el banco. Contra Girona jugó apenas 16′.

El momento más tenso de las últimas semanas para el chileno fue quedarse todo el partido contra Deportivo Alavés en la banca y frente a Getafe ingresó sobre el final (80′), foco de duras críticas.

ver también Con golazo de Alexis: Sevilla le roba agónico empate al Betis de Pellegrini en el clásico

Gol contra Betis y Alexis repite titularidad

Sin embargo, el pasado domingo apareció de titular contra Real Betis y aportó un golazo en el empate 2-2. Eso sí, salió medio tocado en los 70′, generando ciertas dudas sobre su posibilidad de ver acción hoy contra Rayo Vallecano.

Formación: Alexis del inicio en el Sevilla contra el Rayo.

De esta forma, Alexis es elegido por segundo partido consecutivo como titular por Matías Almeyda, una recompensa a su aporte y gol en el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini.

Publicidad

Publicidad

Y no es una responsabilidad menor: Sevilla es 14° en la tabla de La Liga, no muy lejos de la zona de descenso en una temporada irregular en la que la victoria no ha sido generosa.

ver también Alexis Sánchez es clasiquero: Anotó o asistió en los diez diferentes clásicos que jugó

Con Gabriel Suazo suspendido y Alexis titular, Sevilla recibe al Rayo este domingo 8 de marzo, desde las 14:30 horas por La Liga de España. El duelo será transmitido por DSports en televisión y DGO a través de streaming online.

Resumen:

Alexis Sánchez es titular este domingo 8 de marzo en el duelo contra Rayo Vallecano.

El delantero del Sevilla anotó un gol el domingo pasado en el empate 2-2 ante Betis.

Matías Almeyda alinea al chileno en la fecha 27 de La Liga de España.