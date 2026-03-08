Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga

Alexis Sánchez es sorpresa en el Sevilla: oportunidad y recompensa para el chileno contra el Rayo

Alexis Sánchez tiene recompensa y oportunidad en el Sevilla, vuelve a aparecer de sorpresa como titular frente al Rayo, justo después de su gol ante el Betis.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Alexis Sánchez será titular en Sevilla contra el Rayo Vallecano.
© Getty ImagesAlexis Sánchez será titular en Sevilla contra el Rayo Vallecano.

Alexis Sánchez tendrá este domingo una recompensa y una nueva oportunidad. De sorpresa el chileno apareció como titular en el partido del Sevilla contra Rayo Vallecano, por la fecha 27 de La Liga de España.

Cabe recordar que Alexis estuvo lesionado la segunda mitad de enero y se perdió los partidos contra Elche y Athletic Club. Volvió ante Mallorca al ingresar a los 60′ desde el banco. Contra Girona jugó apenas 16′.

El momento más tenso de las últimas semanas para el chileno fue quedarse todo el partido contra Deportivo Alavés en la banca y frente a Getafe ingresó sobre el final (80′), foco de duras críticas.

Con golazo de Alexis: Sevilla le roba agónico empate al Betis de Pellegrini en el clásico

ver también

Con golazo de Alexis: Sevilla le roba agónico empate al Betis de Pellegrini en el clásico

Gol contra Betis y Alexis repite titularidad

Sin embargo, el pasado domingo apareció de titular contra Real Betis y aportó un golazo en el empate 2-2. Eso sí, salió medio tocado en los 70′, generando ciertas dudas sobre su posibilidad de ver acción hoy contra Rayo Vallecano.

Formación: Alexis del inicio en el Sevilla contra el Rayo.

Formación: Alexis del inicio en el Sevilla contra el Rayo.

De esta forma, Alexis es elegido por segundo partido consecutivo como titular por Matías Almeyda, una recompensa a su aporte y gol en el derbi contra el Betis de Manuel Pellegrini.

Publicidad

Y no es una responsabilidad menor: Sevilla es 14° en la tabla de La Liga, no muy lejos de la zona de descenso en una temporada irregular en la que la victoria no ha sido generosa.

Alexis Sánchez es clasiquero: Anotó o asistió en los diez diferentes clásicos que jugó

ver también

Alexis Sánchez es clasiquero: Anotó o asistió en los diez diferentes clásicos que jugó

Con Gabriel Suazo suspendido y Alexis titular, Sevilla recibe al Rayo este domingo 8 de marzo, desde las 14:30 horas por La Liga de España. El duelo será transmitido por DSports en televisión y DGO a través de streaming online.

Resumen:

Alexis Sánchez es titular este domingo 8 de marzo en el duelo contra Rayo Vallecano.

El delantero del Sevilla anotó un gol el domingo pasado en el empate 2-2 ante Betis.

Matías Almeyda alinea al chileno en la fecha 27 de La Liga de España.

Lee también
DT de Elche corta a Cepeda, queda al borde del descenso y esto dice
Chile

DT de Elche corta a Cepeda, queda al borde del descenso y esto dice

El duro revés que sufre Lucas Cepeda en el Elche
Chile

El duro revés que sufre Lucas Cepeda en el Elche

Real Betis impacta con increíble dato de Manuel Pellegrini
Internacional

Real Betis impacta con increíble dato de Manuel Pellegrini

Cortado en Colo Colo encuentra club a última hora y avisa: "Siempre..."
Colo Colo

Cortado en Colo Colo encuentra club a última hora y avisa: "Siempre..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo