Sevilla igualó ante Rayo Vallecano en un nuevo partido de Alexis Sánchez como titular

Alexis Sánchez apareció nuevamente como titular en el Sevilla: fue empate contra Rayo Vallecano, ausente Suazo por sanción.

Por Diego Jeria

Empate del Sevilla con Alexis titular.
Alexis Sánchez volvió a aparecer como titular en el Sevilla. El chileno apareció de sorpresa en el en el once de inicio frente al Rayo Vallecano, locales por la fecha 27 de la Liga española, con empate 1-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Cabe considerar que Alexis venía de ser titular frente a Real Betis, con golazo en el derbi sevillano. Contra Rayo Vallecano Gabriel Suazo fue baja por suspensión.

En lo que respecta a Alexis, no fue un gran partido del chileno. Eso sí, tuvo dos oportunidades que por poco no terminaron en gol. En el primer tiempo apareció al segundo palo y su definición se fue levemente desviada por el costado.

Los goles y próximo desafío del Sevilla

En el complemento, el 10 del Sevilla dio un gran salto para pelear un cabezazo, pero entre un rebote el balón se fue al córner tras pasar cerca del ángulo de la portería visitante. Alexis salió reemplazo a los 66′ por Chidera Ejuke.

Alexis apareció como titular en el Sevilla: empate contra el Rayo.

Respecto al partido, Sevilla se puso en ventaja con el gol de Akor Adams tras el centro de César Azpilicueta en los 12′. Pacha igualó para Rayo Vallecano en los 49′ con un golazo.

Con el empate y a espera del resto de la fecha, Sevilla de Alexis y Suazo es 13° en la tabla de posiciones con 31 puntos. Rayo es 12° también con 31 unidades.

En la próxima fecha el Sevilla de los chilenos tendrá un duelo de alta exigencia: Alexis y Suazo visitarán al Barcelona el domingo 15 de marzo, desde las 12:15 horas.

Compacto Sevilla vs. Rayo Vallecano

