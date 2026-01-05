El mediocampista argentino de 26 años, Justo Giani, fue presentado como uno de los refuerzos de Universidad Católica para la temporada 2026. El delantero manifestó su alegría por llegar al Claro Arena y se abordó su posición en la cancha y posible competencia con Matías Palavecino.

“Estoy muy feliz, tengo muchas ganas de que arranque esta aventura, la Católica es un club enorme y espero estar a la altura. A mitad de 2025 estuvo la posibilidad de venir, yo tenía contrato con Aldosivi y no se pudo, pero hace seis meses venía viendo a la UC y la liga chilena”, dijo Giani en conferencia de prensa.

El trasandino agregó que “la Católica pelea los campeonatos, tiene la obligación de ganar. Como jugador me entusiasmó mucho eso de venir a pelear campeonatos y ganar cosas”.

ver también ¿Vuelve a la precordillera? Se formó en Católica, jugaba en Turquía y ahora se despide de su club

Giani: mediapunta, pero puede adaptarse para jugar con Palavecino

Respecto a cómo se desenvuelve en el terreno de juego, Giani explica que “jugué por afuera, por adentro, de interno. Si me preguntas a mí, de mediapunta me siento más cómodo, pero no me cierro a jugar por fuera o de 9, como lo hice en Aldosivi”.

“Que el DT me ponga donde mejor crea que voy a cumplir mi mejor función, estoy a su disposición para lo que necesite“, añadió.

Publicidad

Publicidad

Giani sentencia: “¿la competencia con Palavecino? Matías es importante, tuvo un año bueno, seguía la liga y tuvo un gran año. El DT verá si juagamos juntos o no, yo estoy a disposición“.

ver también ¿Se va del club? U Católica toma tajante decisión sobre uno de sus delanteros

Junto a Giani, Universidad Católica ha sumado los refuerzos de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez y Matías Palavecino, quienes suman en el plantel cruzado que seguirá dirigiendo Daniel Garnero, con participación en Copa Libertadores.