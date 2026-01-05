Universidad Católica se encuentra planificando lo que será esta temporada, donde competirán en la nueva edición de Copa Libertadores y, para ello, el plantel ha sufrido algunos cambios, entre ellos la salida a préstamo de distintos jugadores.

Según reveló Teko Silva de Radio de la Cato a través de sus redes sociales, Axel Cerda saldrá a préstamo y se le buscará club.

El jugador hizo historia en la Franja al debutar con tan solo 16 años en el profesionalismo. Sin embargo, el jugador no logró posicionarse en la escuadra de Ariel Holan. En los años posteriores el jugador disputó pocos minutos con el plantel adulto, jugando mayormente partidos con la UC de fútbol joven.

Axel Cerda saldría a préstamo esta temporada. Andres Pina/Photosport

El futuro de la UC

El gerente técnico de Católica, José María Buljubasich, conversó con El Deportivo hace algunos días donde se refirió a la temporada que enfrentarán los Cruzados y se refirió a las renovaciones que siguen pendiente en el club.

“Para nosotros lo ideal es tener la mayor cantidad de jugadores de un año para otro, eso lo hemos podido lograr. Hemos renovado a muchos”, explicó.

Añadiendo que “siempre trabajamos igual con todos los entrenadores. Analizamos rendimientos, vemos posiciones a reforzar, revisamos juveniles que pueden subir y contratos a renovar. Hay mercados en que se puede hacer más rápido, otros más lentos”.

“Todo es consensuado entre directorio, gerencia deportiva, secretaría técnica y cuerpo técnico. No se imponen jugadores. Somos un grupo de trabajo”.

También fue claro al referirse al gran objetivo que tienen el 2026: La Copa Libertadores. “Siempre lo digo y me han criticado, pero si tengo que elegir entre ser campeón local o llegar a cuartos de Libertadores, elijo ser campeón local. No tengo problema en asumirlo”.

“Competir contra el potencial de planteles como Flamengo es una utopía. Once contra once se les puede ganar un partido, pero la diferencia se nota cuando transcurre el año, porque tienen planteles largos. Dicho eso, aspiramos a llegar lo más lejos posible“, explicó.