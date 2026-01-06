Es un genio con la pelota en los pies. Nadie podrá discutir que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol en toda su historia. Eso se debe, principalmente, a dotes físicos propios de él y a una mentalidad fuerte.

Sin dudas, comenzar desde pequeño en el fútbol fue uno de los temas que llevó a Lio Messi hasta la cúspide del fútbol mundial. Pero, también tuvo que haber una cuota de disciplina y de sacrificio, para poder triunfar en el Barcelona y en el PSG. La misma que empieza a aflojarse mínimamente con el fin de su carrera.

Por esto mismo, en conversación con Luzu TV, la Pulga sacó a relucir lo que hace en sus tiempos libres. Una de las cosas que se supo era cuál era su trago favorito. Y la verdad, desaprobado.

Peor que el vino con Yupi

Porque, claro, podrá ser el mejor jugador del mundo, pero no tiene por qué saber de tragos. De hecho, eso quedó más que claro con la entrevista ya citada, donde le preguntaron por su trago preferido.

“Me gusta el vino. Si no, la misma de siempre, vino con Sprite, para que pegue rápido“, comentó Lio Messi, ante la risa de sus entrevistadores, que aseguraron que era la frase que iba a pasar a la historia.

“Aparte es rico, con el calor pasa“, añadió La Pulga, dejando claro que, tal como la generalidad de nuestros amigos argentinos, toma el vino frío. ¡Tráiganlo a tomarse un Cabernet Sauvignon!

Mira el video con la frase para el bronce

