Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
¡No le traigan copas!

No saben tomar del otro lado del cerrito: el impresentable trago preferido de Lionel Messi

Puede ser el mejor jugador del mundo, puede ganar millones de dólares al año, pero eso no hace a Lionel Messi un conocedor de tragos.

Por Jose Arias

Sigue a Redgol en Google!
Bueno para el fútbol, malo para el trago.
© Getty ImagesBueno para el fútbol, malo para el trago.

Es un genio con la pelota en los pies. Nadie podrá discutir que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol en toda su historia. Eso se debe, principalmente, a dotes físicos propios de él y a una mentalidad fuerte.

Sin dudas, comenzar desde pequeño en el fútbol fue uno de los temas que llevó a Lio Messi hasta la cúspide del fútbol mundial. Pero, también tuvo que haber una cuota de disciplina y de sacrificio, para poder triunfar en el Barcelona y en el PSG. La misma que empieza a aflojarse mínimamente con el fin de su carrera.

Por esto mismo, en conversación con Luzu TV, la Pulga sacó a relucir lo que hace en sus tiempos libres. Una de las cosas que se supo era cuál era su trago favorito. Y la verdad, desaprobado.

Filtran la principal razón por la que Marcelo Morales no es opción en la U de Chile: “Estaban bien choreados…”

ver también

Filtran la principal razón por la que Marcelo Morales no es opción en la U de Chile: “Estaban bien choreados…”

Peor que el vino con Yupi

Porque, claro, podrá ser el mejor jugador del mundo, pero no tiene por qué saber de tragos. De hecho, eso quedó más que claro con la entrevista ya citada, donde le preguntaron por su trago preferido.

Me gusta el vino. Si no, la misma de siempre, vino con Sprite, para que pegue rápido“, comentó Lio Messi, ante la risa de sus entrevistadores, que aseguraron que era la frase que iba a pasar a la historia.

Aparte es rico, con el calor pasa“, añadió La Pulga, dejando claro que, tal como la generalidad de nuestros amigos argentinos, toma el vino frío. ¡Tráiganlo a tomarse un Cabernet Sauvignon!

Publicidad
El Inter Miami de Messi ganó la MLS Cup 2025 | Getty Images

El Inter Miami de Messi ganó la MLS Cup 2025 | Getty Images

Mira el video con la frase para el bronce

Tweet placeholder
Jugó en River Plate, es amigo de Charles Aránguiz y lo ofrecieron en la U de Chile

ver también

Jugó en River Plate, es amigo de Charles Aránguiz y lo ofrecieron en la U de Chile

Lee también
"Tenía una posibilidad": Esteban Pavez define su futuro en Colo Colo
Colo Colo

"Tenía una posibilidad": Esteban Pavez define su futuro en Colo Colo

La U tiene listo a un nuevo refuerzo: "99% cerrado"
U de Chile

La U tiene listo a un nuevo refuerzo: "99% cerrado"

¡Duro golpe al Conce! Suspenden su amistoso más importante en Uruguay
Chile

¡Duro golpe al Conce! Suspenden su amistoso más importante en Uruguay

Palestino confirma nuevo delantero para la Copa Sudamericana
Mercado de fichajes 2026

Palestino confirma nuevo delantero para la Copa Sudamericana

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo