Lionel Messi volvió a romper el molde, pero esta vez lejos de las canchas. El capitán de la Selección Argentina, sorprendió al hablar con total honestidad al medio Luzu TV, sobre su forma de ser. “Soy más raro que la mierda”, dijo en una confesión inesperada del astro argentino.

Pese a ser uno de los deportistas más famosos de la historia, el capitán argentino dejó claro que en su hogar intenta llevar una vida común. “Cuando entro en mi casa, con mi familia, trato de ser un padre normal, un esposo normal, como cualquier persona”, afirmó.

En esa misma línea, el campeón del mundo explicó que su prioridad es la familia. “Disciplino a los niños, pongo límites, juego y comparto con ellos”.

A pesar de los años y de haberlo ganado todo, Lionel Messi es una persona que le gusta mantenerse tranquilo. “Estoy más allá de todo lo que me sucede, la fama y el reconocimiento, que pueda tener afuera”, remarcó.

Lionel Messi junto a sus tres hijos

La soledad, la terapia y el lado menos conocido de Messi

Lionel Messi profundizó en una faceta poca conocida de su personalidad y reconoció cuánto valora estar solo. “Soy más raro que la mierda. Realmente disfruto estar solo. El desorden en casa con los tres niños corriendo por todas partes termina saturándome”, confesó.

Además, el 10 explicó que es una persona muy ordenada y que le afectan los cambios. “Soy muy estructurado, si tengo el día organizado de cierta manera y en el medio pasa algo, me cambia todo”, comentó.

Finalmente, Lionel Messi sorprendió al admitir que en una etapa de su vida recurrió a la terapia. “En ese momento lo hice, en Barcelona. Soy mucho de comerme las cosas yo mismo, de guardarme los problemas”, cerró mostrando su lado más humano y sincero.