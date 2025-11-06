El próximo 5 de diciembre, durante el sorteo del Mundial 2026 que se realizará en Washington, Estados Unidos, la FIFA entregará por primera vez el “Premio FIFA de la Paz: El Fútbol Une al Mundo”.
Este nuevo galardón se concederá cada año a quienes utilicen el fútbol como una herramienta para promover la paz, la inclusión y la unión social.
¿De qué se trata el nuevo “Premio de la Paz” de la FIFA?
De acuerdo con la FIFA, el objetivo es reconocer a quienes contribuyen a terminar conflictos o fortalecer lazos entre comunidades a través del deporte. La creación del premio busca reflejar los valores de solidaridad, respeto y unidad que el organismo promueve a nivel global.
El presidente del organismo, Gianni Infantino, destacó los motivos detrás de la iniciativa: “En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer a quienes trabajan incansablemente por unir a las personas y fomentar la paz. El fútbol representa esa unión, y el Premio FIFA de la Paz rendirá homenaje a quienes inspiran esperanza para las próximas generaciones.”
Mientras tanto, varios medios europeos señalaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cercano a Infantino, aparece entre los favoritos para recibir este reconocimiento. Se espera, incluso, que asista al sorteo del Mundial 2026, donde podría ser galardonado.