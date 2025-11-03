Lionel Messi sorprende y elige a los 3 mejores deportistas de la historia: “Verlos competir…”

A sus 38 años el futbolista argentino Lionel Messi se mantiene muy vigente en Inter de Miami y el próximo año será el capitán de Argentina en el Mundial de 2026.

El zurdo dejó la alta competencia de Europa para jugar en una liga de veteranos como la MLS, sin embargo, sigue en un nivel elevado que le permite ser el caudillo de la Albiceleste.

En Estados Unidos la Pulga Messi ha tenido la opción de ver otros deportes y ahora se atreve a hablar de los mejores atletas de todos los tiempos, lista en la cual no se quiso sumar.

ver también Destacan el pavor de Novak Djokovic por enfrentarse a Alejandro Tabilo en Atenas: “El peor rival…”

Messi elige a Federer, Nadal y Djokovic como los mejores deportistas de todos los tiempos

Lionel Messi le una entrevista a NBC, donde le preguntaron por quién era el mejor deportista de todos los tiempos y no pudo elegir solamente a uno.

El argentino habló muy bien de Su Majestad Michael Jordan, no obstante, aseguró que Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, leyendas del Big 3 del tenis, son los mejores de la historia.

Lionel Messi destacó a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. (Photo by Julian Finney/Getty Images for Laver Cup)

Publicidad

Publicidad

“Hicieron que el deporte fuera mucho más grande de lo que era antes. Verlos competir entre ellos tanto tiempo fue fantástico“, dijo Messi.

Lionel Messi ya tiene un Mundial en sus manos y va por el segundo, para así pelearle el cetro al Big 3 como los mejores de todos los tiempos.