El destino quiso que Serbia sea el rival de Chile en las clasificaciones de la Copa Davis, a jugarse en febrero próximo, lo más probable en el Court Central del estadio Nacional.

El cuadro europeo tiene como gran figura al histórico Novak Djokovic, quien debe representar a su país como requisito para participar en los Juegos Olímpicos 2028, por lo que no es descabellado que decida venir al país.

La opción de que Nole diga presente en la serie copera fue analizada por el capitán serbio, Viktor Troicki, quien no descartó la nominación del ex número 1 del mundo.

Novak Djokovic puede ser la gran sorpresa de Serbia contra Chile

El capitán del conjunto balcánico reconoció que la llave ante Chile será incómoda, sobre todo por el largo viaje que tendrán que tener justo después del Abierto de Australia.

“Es una serie muy difícil para ambas naciones. Aunque éramos sembrados en el sorteo, creo que nos tocó el rival más difícil de los que no estaban sembrados en la primera ronda, especialmente porque nos toca jugar como visitantes y sé qué tan participativo puede ser el público allí”, dijo el ex tenista a El Mercurio.

“Asumimos ya que los partidos se jugarán en arcilla. Chile tiene muy buenos jugadores en esa superficie, pero nosotros también los tenemos. Algunos de nuestros tenistas usualmente van a Sudamérica a jugar el Latin America Swing (la gira de la ATP por la región), entonces están adaptados a la tierra batida”, agregó.

Luego, no descartó para nada la presencia de Novak Djokovic, quien tiene la última palabra sobre su participación en el equipo serbio.

“Es demasiado pronto para decir si Novak estará o no en el equipo. Tenemos que ver después del Abierto de Australia, dependiendo del resultado, de cómo le vaya a él y de cómo se sienta. Definitivamente con él, seríamos uno de los equipos más fuertes y Novak ya nos ha ayudado muchas veces ganando sus partidos”, remató Viktor Troicki.

