Chile tendrá una dura misión en Copa Davis, donde deberá medirse ante Serbia de Novak Djokovic. Fernando González, uno que conoce bien a Nole, adelantó este hecho.

La Roja del tenis aspira a regresar a la élite de la ensaladera de plata. Para lograrlo, debe comenzar su camino ante los europeos. Claro que esta serie presenta la dificultad de que el rival podría traer a uno de los mejores jugadores de la historia.

González y la visita de Novak Djokovic

La serie correspondiente a los qualifers entre Chile y Serbia se realizará entre el 6 y 8 de febrero. El equipo capitaneado por Nicolás Massú será local, aunque todavía no se ha establecido el recinto donde se recibirá a los europeos.

“Todas las Copas Davis son duras, jugar en Chile te aliviana un poco más la carga (…) siempre es rico jugar en casa, no tomarse el avión para ir a jugar, prepararse, quedarse en otros lugares”, indicó Fernando González a Radio ADN.

ver también “Cada uno tiene sus valores”: Jarry le responde a Tabilo tras polémica decisión sobre Chile en Copa Davis

La interrogante es si Novak Djokovic vendrá a Chile con su país. Por una parte, es la gran oportunidad de ver a uno de los mejores de la historia en suelo nacional, pero por otro lado, su presencia disminuiría las opciones de La Roja del tenis. González da una buena y mala noticia. Depende de cómo se mire.

“Todos esperan que venga Noah, pero lo veo muy muy difícil. (Es) un jugador que ya está optimizando su calendario y le queda un poquito lejos venir para acá“, explicó Mano de Piedra. Djokovic no juega desde 2024 por su país en la “ensaladera de plata”.

Publicidad

Publicidad

González vivió muchas Copa Davis con Chile. Imagen: Getty

“Yo creo que por el tema deportivo, a nuestro país le conviene que no venga, así que ojalá puedan pasar a la siguiente fase. Creo que también es una instancia importante para que todo el público chileno lo disfrutemos“, reflexionó Feña. González enfrentó en tres oportunidades a Nole, quedando arriba en el historial por 2-1.

“Es el mejor jugador de la historia, es el que más ha ganado, sigue activo los otros dos que Roger (Federer) y Rafa (Nadal) están retirados, pero claro, sería un sueño verlo para mí“, cerró el Bombardero de La Reina.

Publicidad