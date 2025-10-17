Es tendencia:
Tenis

“Competí con ellos”: Feña González elige al mejor de la historia entre Federer, Nadal y Djokovic

Mano de Piedra compitió y derrotó a los tres, por lo que dio su opinión sobre quién es el más grande del "Big 3".

Por César Vásquez

Fernando González se retiró del tenis en 2012.
El tenis vivió años dorados gracias a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Siempre está la discusión de quién fue el más grande y qué mejor que Fernando González para elegirlo.

Mano de Piedra vivió desde dentro del circuito la época de gloria del “Big 3”, enfrentándolos en varias ocasiones. El suizo y el español ya colgaron la raqueta, mientras el serbio todavía sigue dando batalla a los 38 años. Los tres son parte de la historia de este deporte.

El mejor según Fernando González

Los fanáticos del tenis suelen debatir sobre quién ha sido el mejor entre Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Fernando González enfrentó y les ganó a los tres, por lo que los conoce muy bien. El triple medallista olímpico no dudó en elegir al mejor de ellos.

Creo que los números mandan y es Novak Djokovic. Ha batido todos los récords, ha ganado más, sigue vigente. Pero es una cosa de gusto, al final del día”, indicó González a Bolavip. De todas maneras, el Bombardero de La Reina valoró lo hecho por Federer y Nadal.

Claro, Roger Federer fue el primero, empezó a ganar más tarde que el resto, pero también los récords que tiene Nadal, ganar 14 veces en Roland Garros, de verdad, yo creo que eso nadie lo va a igualar nunca. Es demasiado grande“, explicó.

González, Nadal y Djokovic en el podio de Beijing 2008. Imagen: Getty

Fernando González enfrentó en 13 ocasiones a Federer, con 1 triunfo; en 10 oportunidades a Nadal, con 3 victorias. Con Novak Djokovic jugó solo 3 veces, pero lo venció en 2 de ellas, teniendo historial a favor ante el jugador que él cree, es el más grande.

“Si tuviera que elegir a alguien mirado desde los fanáticos del tenis, lo haría por gusto, pero tengo que quedarme con los números, porque competí con ellos“. cerró Fernando González.

