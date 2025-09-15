La carrera de los tenistas top es muy sacrificada por lo que significa viajar por todo el mundo. Pero tiene una buena recompensa económica, lo que se ve reflejado en los premios que entrega la ATP en los torneos.

Esto se ve reflejado en dos de los mejores deportistas que ha tenido este deporte en Chile: Fernando González y Nicolás Jarry, quienes gracias a sus triunfos lograron una suculenta bolsa de premios.

El Feña González supo ganar 8.862.276 de dólares a lo largo de su carrera, merced a los 11 títulos que pudo acumular en el circuito y a una final de Grand Slam, entre sus grandes logros.

De esta manera es el segundo chileno en acumular más plata por el concepto de premios ATP, siendo superado solamente por Marcelo Ríos, que ganó 9.7 millones de dólares.

Feña González ganó 8.8 millones de dólares en premios en su carrera

Jarry se acerca a los premios de Fernando González

Nicolás Jarry ha tenido una carrera con altibajos. Acumula tres títulos ATP y su mejor resultado es la final en el Masters 1000 de Roma, que alcanzó el 2024.

Gracias a esto es que el dinero obtenido, según las cifras oficiales del circuito, es de 7.506.726 millones de dólares a lo largo de su carrera, que comenzó el 2014.

Lo interesante es que en octubre recién cumplirá 30 años, por lo que le quedan varias temporadas por delante. De lograr buenos resultados, seguramente podrá pasar en este ítem al Feña González, uno de sus referentes tenísticos.

De hecho eso puede lograrlo pronto. Por ejemplo solamente este año ha conseguido 893 mil dólares gracias a sus 9 victorias, por lo que no es tan difícil que pueda pasarlo de acá a dos años más si mantiene el nivel actual, que lo tiene 101 del mundo.

