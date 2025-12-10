Es tendencia:
Tenis

Con Cristian Garin y Alejandro Tabilo: así quedó el cuadro principal del Abierto de Australia

Los dos tenistas nacionales clasificaron directamente al torneo que comienza en enero. Jarry y Barrios deberán partir desde la qualy.

Por Felipe Pavez Farías

Garin parte en el cuadro principal del Abierto de Australia
El Abierto de Australia comienza a tomar forma. Este martes se informó de de las lista 101 tenistas que están contemplados para el cuadro principal. Lo que tiene entre sus filas a dos chilenos. 

Entre los primeros nominados asoman Cristian Garin (80º) y Alejandro Tabilo (81º). Las dos raquetas nacionales se suman a la camada de jugadores sudamericanos que buscarán el título como Francisco Cerúndolo, Joao Fonseca, Sebastián Báez, Camilo Uno Carabelli, Tomás Etcheberry, Francisco Comesaña, Mariano Navone, Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante. 

A su vez también figuran en competencia los top ten Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Novak Djokovic, Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Alex De Minaur, Lorenzo Musetti, Ben Shelton y Jack Draper.  

Alejandro Tabilo también es parte del cuadro principal del Australian Open

Pero también existe la chance que la camada de jugadores chilenos crezca. Esto dependerá exclusivamente de la qualy donde dirán presente Tomás Barrios (111º) y Nicolás Jarry (123º). Ambos tenistas nacionales deberán superar tres fases para llegar al cuadro principal. De concretarse esto, sería una presentación histórica con cuatro chilenos en busca del título. 

La lista de candidatos para ganar el Abierto de Australia

¿Cuándo comienza el Abierto de Australia?

Según indica la página oficial, el Abierto de Australia empieza la qualy el 12 de enero y se extiende hasta el 15 de dicho mes. Tras ello, comienza la disputa del cuadro principal del torneo. Lo que implica el primer gran torneo de la temporada del ATP. 

Encuesta

¿Qué chileno llegará más lejos en el Australian Open?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Cabe consignar que dos chilenos han llegado a la final del torneo Australian Open. Lo que lograron Marcelo Ríos (1998) y Fernando González (2007). Sin embargo, ambos se quedaron con el subcampeonato tras caer ante Petr Korda y Roger Federer respectivamente. 

