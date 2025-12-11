¿Lo perdonan? Alejandro Tabilo vuelve a jugar en Chile tras polémica con la Copa Davis

Una de las grandes polémicas que vivió el tenis nacional en 2025 la protagonizó Alejandro Tabilo (81° de la ATP), quien se negó a defender a Chile en la serie de Copa Davis ante Luxemburgo.

El zurdo prefirió privilegiar su carrera y viajar a China para jugar en la gira asiática de torneos de cemento. La jugada le salió bien, porque ganó el título del ATP de Chengdú.

Tras la polémica y criticada decisión, Tabilo se prepara para volver a jugar en el país, ya que fue confirmado como animador del cuadro principal del Chile Open 2026.

Alejandro Tabilo es confirmado en el Chile Open

Alejandro Tabilo fue oficializado este jueves como el primer chileno que será parte del certamen, que entre el 21 de febrero y el 1 de marzo se desarrollará en San Carlos de Apoquindo.

La directora del torneo, Catalina Fillol, celebró la presencia del número 2 del país en el certamen que cierra la gira sudamericana.

“Contar nuevamente con Alejandro es muy significativo para el torneo. Su conexión con el público chileno es especial y llega a esta edición en un momento de gran madurez deportiva. Sabemos cuánto valora jugar en Santiago y su presencia eleva el nivel del cuadro. Siempre es un orgullo tener a un jugador nacional compitiendo al más alto nivel”, dijo Fillol.

El propio Tabilo habló de su inscripción en el evento: “estaré presente en el Bci Seguros ChileOpen 2026 y estoy muy feliz de volver a jugar en casa. Será una semana llena de energía y gran tenis. Los espero allá; vengan a apoyar, que nos vemos muy pronto”.

Alejandro Tabilo se suma a los italianos Matteo Berrettini y Luciano Darderi como las grandes figuras confirmadas para el Chile Open 2026.

