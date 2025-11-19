Una gran noticia recibió el Chile Open, torneo que se jugará a fines de febrero en San Carlos de Apoquindo, pues aseguró la presencia de uno de los mejores tenistas del mundo.

Se trata del italiano Luciano Darderi, actual número 26 del ATP, que se siente muy a gusto jugando en arcilla por lo que dirá presente en el torneo que se realiza en nuestro país.

El europeo de seguro será uno de los grandes favoritos, pues esta temporada fue campeón en Umag, Bastad, Marrakech y Córdoba, por lo que se encuentra en el mejor momento de su carrera a los 23 años.

De esta forma, Italia asegura otro tenista potente. En primera instancia el que decidió jugar en Las Condes fue Mateo Berretini, ex número 6 del mundo y finalista de Wimbledon en el 2021. Actualmente es 56 en el ranking.

Luciano Darderi es el cuarto mejor tenista de Italia y estará en Chile

Entradas para el ATP de Chile

Las entradas para ir al torneo tendrán su preventa oficial desde el 20 de noviembre, con beneficios relevantes para los clientes del Banco BCI, auspiciador del certamen.

• 20% de descuento para clientes de Bci Seguros.

• 20% de cashback adicional pagando con tarjetas de crédito Bci durante la preventa.

• Entradas disponibles a través de Ticketmaster.

• La venta general comenzará el 24 de noviembre a las 12:00, manteniendo el 20% de beneficio para clientes del banco.

Por Chile seguramente competirán Cristian Garin, Alejandro Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás BArrios.