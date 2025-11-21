La aventura de Bruno Barticciotto en México terminó, porque su préstamo con Santos Laguna concluyó y ahora debe retornar a Talleres de Córdoba. Es en medio de ese escenario que su nombre comenzó a sonar en Colo Colo, donde lo buscan desde hace harto tiempo.

El nombre del hijo de Marcelo Barticciotto ha sido interés del Cacique desde que estaba en Palestino, pero, pese a los intentos, jamás se ha podido concretar su fichaje. Y cuando parecía que esta podía ser la oportunidad, los albos reciben un balde de agua fría.

Resulta que, después de terminar su préstamo en Santos Laguna, el delantero vino a Chile a pasar las vacaciones. Participó del programa De Buena Fuente de DLT Sports, donde fue directamente consultado si llegará a Colo Colo.

La respuesta del delantero de 24 años fue clara. “Yo creo que sí me llamaría (Fernando Ortiz, a quien conoce de México), supongo porque me fue bien. Pero es complicado volver a Chile, a Colo Colo. No lo veo muy probable“, contestó Bruno Barticciotto.

Bruno Barticciotto le dice que no a Colo Colo | Getty Images

Bruno Barticciotto le cierra la puerta a Colo Colo: “Volver a Chile no sería un avance”

Bruno Barticciotto reforzó que “volver a Chile no sería un avance, así que no. Van a venir cosas importantes. Hasta ayer, la promesa era de que me iba a quedar en el club (en México) y ahora me dijeron otra cosa”.

Durante esta temporada, el atacante jugó 22 partidos con la camiseta del Santos Laguna y anotó un total de 8 goles. Ahora, se define su futuro considerando que quizás no se quede en el equipo mexicano y tenga que pelear por un puesto en Talleres de Córdoba.