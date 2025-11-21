Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Bruno Barticciotto responde lo que todos quieren saber: ¿Llega a Colo Colo?

Bruno Barticciotto está en Chile y respondió lo que todos quieren saber: ¿Llegará a Colo Colo este 2026?

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
A Bruno Barticciotto le preguntaron si llegará a Colo Colo: esto respondió
© Getty ImagesA Bruno Barticciotto le preguntaron si llegará a Colo Colo: esto respondió

La aventura de Bruno Barticciotto en México terminó, porque su préstamo con Santos Laguna concluyó y ahora debe retornar a Talleres de Córdoba. Es en medio de ese escenario que su nombre comenzó a sonar en Colo Colo, donde lo buscan desde hace harto tiempo.

El nombre del hijo de Marcelo Barticciotto ha sido interés del Cacique desde que estaba en Palestino, pero, pese a los intentos, jamás se ha podido concretar su fichaje. Y cuando parecía que esta podía ser la oportunidad, los albos reciben un balde de agua fría.

Resulta que, después de terminar su préstamo en Santos Laguna, el delantero vino a Chile a pasar las vacaciones. Participó del programa De Buena Fuente de DLT Sports, donde fue directamente consultado si llegará a Colo Colo.

La respuesta del delantero de 24 años fue clara. “Yo creo que sí me llamaría (Fernando Ortiz, a quien conoce de México), supongo porque me fue bien. Pero es complicado volver a Chile, a Colo Colo. No lo veo muy probable“, contestó Bruno Barticciotto.

Bruno Barticciotto le dice que no a Colo Colo | Getty Images

Bruno Barticciotto le dice que no a Colo Colo | Getty Images

Campeón con Colo Colo da tajante opinión sobre el posible fichaje de Bruno Barticciotto: “Sería un…”

ver también

Campeón con Colo Colo da tajante opinión sobre el posible fichaje de Bruno Barticciotto: “Sería un…”

Bruno Barticciotto le cierra la puerta a Colo Colo: “Volver a Chile no sería un avance”

Bruno Barticciotto reforzó que “volver a Chile no sería un avance, así que no. Van a venir cosas importantes. Hasta ayer, la promesa era de que me iba a quedar en el club (en México) y ahora me dijeron otra cosa”.

Publicidad

Durante esta temporada, el atacante jugó 22 partidos con la camiseta del Santos Laguna y anotó un total de 8 goles. Ahora, se define su futuro considerando que quizás no se quede en el equipo mexicano y tenga que pelear por un puesto en Talleres de Córdoba.

Lee también
Johnny despide a Álvarez de la U por culpa de Clark: "No tiene cómo seguir "
U de Chile

Johnny despide a Álvarez de la U por culpa de Clark: "No tiene cómo seguir "

¿Hay cambios en la formación de la U? Esto decidió Gustavo Álvarez
U de Chile

¿Hay cambios en la formación de la U? Esto decidió Gustavo Álvarez

"La gente no sabe que...": Montecinos le tira un último palo a O'Higgins
Chile

"La gente no sabe que...": Montecinos le tira un último palo a O'Higgins

"Ni te avisan": Bruno Barti se sincera tras ser borrado por Córdova
Selección Chilena

"Ni te avisan": Bruno Barti se sincera tras ser borrado por Córdova

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo