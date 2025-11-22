Pronósticos O’Higgins vs Universidad de Chile: partidazo por un lugar en la Libertadores

RedGol te acerca los mejores pronósticos deportivos para apostar en O'Higgins vs Universidad de Chile, en la fecha 28 del Campeonato Nacional.

O’Higgins será local ante Universidad de Chile en el Estadio Codelco El Teniente, en el marco de la fecha 28 del Campeonato Nacional, en un partido que pondrá en juego tres puntos de oro rumbo a la clasificación a la Copa Libertadores.

Los Celestes marchan terceros con 50 puntos y los Azules los siguen con 48 en la cuarta posición. Quien gane se quedará momentáneamente con el “Chile 3” al torneo continental más importante, a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato.

Antes del juego clave, nuestro especialista te brinda los pronósticos destacados para que contemples antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en O’Higgins vs Universidad de Chile

Doble oportunidad: O’Higgins o Empate 1.72 Anotará en cualquier momento: Leandro Fernández 2.37 Anotará en cualquier momento: Bryan Rabello 5.00

O’Higgins y su buena racha como local

O’Higgins sostuvo un gran invicto como local en 2025: estuvo 14 compromisos sin caer en su casa, entre liga y copa, hasta la derrota ante Coquimbo Unido, uno de los equipos con mejor racha de victorias consecutivas en la historia del fútbol chileno. Los Celestes acumulan nueve triunfos y seis empates en sus 16 presentaciones.

Por el contrario, Universidad de Chile arrastra tres caídas consecutivas como visitante y suma seis partidos sin ganar en dicha condición.

Doble oportunidad: O’Higgins o Empate – 1.72 en bet365

Leandro Fernández en racha con la U

Leandro Fernández buscará su tercer partido consecutivo anotando: viene de convertir ante Everton y de firmar un doblete frente a Deportes Limache. Acumula siete gritos en la Liga de Primera 2025. Además, registra tres goles en cinco enfrentamientos contra los Celestes.

Anotará en cualquier momento: Leandro Fernández – 2.37 en bet365

Rabello, clave para O’Higgins

Bryan Rabello ha sido clave para O’Higgins en los últimos partidos. En tres de los últimos cuatro encuentros anotó y su equipo se quedó con el triunfo. Suma ocho tantos y tres asistencias en 24 apariciones en la liga chilena.

Anotará en cualquier momento: Bryan Rabello – 5.00 en bet365

Cuotas en O’Higgins vs Universidad de Chile

O’Higgins vs Universidad de Chile: últimos partidos