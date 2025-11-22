Pronósticos Colo Colo vs Unión La Calera: una chance que vale oro para el Cacique

RedGol te proporciona los mejores pronósticos deportivos para apostar en Colo Colo vs Unión La Calera por el Campeonato Nacional, en la fecha 28.

Colo Colo recibe a Unión La Calera en el Estadio Monumental por el duelo correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional. El Cacique tiene una chance de oro: con la derrota de Cobresal ante Deportes Iquique, puede meterse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana si vence al elenco cementero, que ya no pelea por nada.

Antes del inicio de este encuentro, programado para el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas, nuestro especialista te presenta los pronósticos destacados para que los tengas en cuenta al momento de realizar tus apuestas en el campeonato chileno.

Pronósticos para apostar en Colo Colo vs Unión La Calera

Total de goles: Más de 2.5 1.80 Anotará en cualquier momento: Javier Correa 2.37 Tiros de esquina: Mas de 9.5 1.83

Más de dos goles entre Colo Colo y La Calera

En cuatro de los últimos seis partidos de Colo Colo, se registraron más de dos goles.

Idénticos números para Unión La Calera, ya que en cuatro de sus anteriores seis encuentros, también se contabilizaron al menos tres tantos.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.80 en bet365

Correa tiene 10 goles en el Campeonato Nacional

Javier Correa viene de anotar un gol en el triunfo 2-1 de los Albos sobre Unión Española. Es el goleador del Cacique en el torneo con 10 conquistas en 22 apariciones.

Anotará en cualquier momento: Javier Correa – 2.37 en bet365

Los córners entre Albos y Cementeros

En nueve de las 13 localías de los Albos en la Liga de Primera 2025 y en ocho de los 13 juegos de los Cementeros como visitantes, las estadísticas señalaron que hubo más de nueve saques de esquina entre ambos bandos.

Tiros de esquina: Mas de 9.5 – 1.83 en bet365

Cuotas en Colo Colo vs Unión La Calera

