Pronósticos Arsenal vs Brighton: los Gunners ante la necesidad de ratificar el liderato

El Arsenal será local frente a Brighton este sábado 27 de diciembre, desde las 12:00 horas, en la penúltima fecha de la primera vuelta de la Premier League. Tras pasar la Navidad en lo más alto de la tabla de posiciones, el equipo de Mikel Arteta deberá validar su condición de líder y disipar las dudas que despierta un dato histórico: nunca ha logrado coronarse campeón en temporadas en las que llegó a estas fechas en la cima.

Las Gaviotas, en tanto, ocupan el noveno puesto de la tabla y atraviesan una racha de cuatro partidos sin victorias en la competición. Además, no han podido superar a los Gunners en ninguno de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

En la previa del encuentro, nuestro analista te otorga tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de apostar.

Pronósticos para apostar en Arsenal vs Brighton

Resultado del medio tiempo: Arsenal 1.83 Anotará o conseguirá una asistencia: Leandro Trossard 1.83 Total de goles de Brighton: Menos de 0.5 2.00

Los Gunners, imparables en casa y también en los primeros tiempos

Arsenal es el líder de la Premier League con 39 puntos. Ganó siete de sus ocho partidos en casa y se mantiene invicto. En línea con ese rendimiento, en siete de los ocho primeros tiempos disputados en el Emirates, los Gunners se fueron al descanso en ventaja.

Brighton, en cambio, registra seis derrotas en sus ocho primeras mitades como visitante. Es la segunda peor marca del certamen.

Resultado del medio tiempo: Arsenal – 1.83 en bet365

Gran temporada de Trossard: seis goles y cinco asistencias

Leandro Trossard ha tenido algunas molestias físicas en el último tiempo, pero igualmente atraviesa una gran temporada con los Gunners.

El futbolista belga suma seis goles y cinco asistencias en 20 apariciones entre todas las competiciones.

Anotará o conseguirá una asistencia: Leandro Trossard – 1.83 en bet365

Arsenal mantiene su solidez defensiva y Brighton llega con mala racha goleadora

Además de la estadística favorable en los primeros tiempos, el equipo de Arteta ha demostrado ser sólido defensivamente durante los noventa minutos. En cinco de los ocho partidos, no recibió goles.

Las Gaviotas no anotaron en tres de sus últimas cuatro presentaciones como visitantes. Incluso, una de ellas fue en el Emirates Stadium, en el marco de la EFL Cup.

Total de goles de Brighton: Menos de 0.5 – 2.00 en bet365

