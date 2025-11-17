ver también Profunda molestia de Barti por ausencia de su hijo en la Roja

El nombre de Bruno Barticciotto ha comenzado a tomar fuerza en Colo Colo luego que el delantero terminara su préstamo en el Santos Laguna de México. El atacante debe volver a Talleres de Córdoba, club dueño de su pase, por lo que son varios los que ya analizan lo que podría ser su futuro.

Pese que en Racing ya está sonando al estar Gustavo Costas, quien fue su DT en Palestino, hay quienes se comienzan a entusiasmar con verlo en el Cacique, club donde su padre es una verdadera leyenda viva.

Uno de ellos es Ricardo Dabrowski, justamente un ex compañero de Marcelo Barticciotto en el Popular. En charla con nuestro sitio, el Polaco aprobó el arribo de Bruno, asegurando que es un jugador al que no le ha pesado el apellido de su padre.

ver también Ni Colo Colo ni Racing: adelantan el probable destino de Bruno Barticciotto

Dabrowski quiere a Bruno Barticciotto en Colo Colo

El ex atacante partió diciendo que “en su momento estuvo ese deseo y las ganas por traerlo a Colo Colo, pero no se dio, que fue cuando se fue a México desde Talleres de Córdoba”.

“Es un gran jugador y que tiene un apellido totalmente identificado con el club. Todo eso es volver a los valores, esa identificación que él tiene. Sería un golpe de efecto muy importante para el hincha de Colo Colo”, agregó.

Bruno Barticciotto debe definir su futuro tras terminar su préstamo en el Santos Laguna. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido el argentino aseguró que “nadie va a discutir la capacidad futbolística de Bruno y se sobrepuso a una situación que no es fácil, cuando los jugadores tiene a un padre futbolista que es exitoso. Ahí siempre vienen las comparaciones y él supo superar eso”.

“Bruno jugó muy bien en Argentina y después en México. Son distintos mercados y el haberse impuesto demuestra que el apellido no le pesó”, concluyó.

ver también “No es descabellado”: aseguran que Bruno Barticciotto se acerca a Colo Colo para el 2026

Los números de Bruno Barticciotto en este 2025

En esta temporada el delantero de 24 años ha jugado un total de 22 partidos con el Santos Laguna, siendo 21 por la Liga MX y uno por la Leagues Cup. Anotó ocho goles y una asistencia en 1362 minutos de acción.

Publicidad