Ya es un hecho que llegó a su fin la aventura de Bruno Barticciotto en el fútbol méxicano. El delantero chileno deja el Santos Laguna, tras un año, donde estuvo a préstamo desde Talleres de Córdoba.

Tras la noticia, un mar de sondeos y especulaciones rodaron al hijo del ídolo de Colo Colo. Es más, el mismo equipo albo apareció como opción, pero su alto precio complica la movida.

Con ese panorama, el ex goleador de Palestino debe volver al equipo dueño de su pase, aunque en Argentina siguen alerta a su situación. Es más, ahora otro elenco trasandino entró firme por su carta.

El otro gigante que busca a Bruno Barticciotto

Desde el otro lado de la cordillera avisaron que Racing es el nuevo equipo que vuelve a la carga para fichar a Bruno Barticciotto. El elenco de Avellaneda ya había pujado por el chileno antes de su salto a México.

Barti con futuro incierto en el fútbol /Getty Images

El rol de Gustavo Costas como DT es fundamental en el interés de la Academia, ya que lo dirigió antes en Palestino. Según informa el medio partidario El Primer Grande, Barti es seria opción en Racing.

Publicidad

Publicidad

“Bruno Barticciotto, que se encuentra a préstamo en Santos Laguna, vuelve a figurar en el radar de Racing. Su ficha pertenece a Talleres, tiene que regresar a Córdoba, pero no quiere quedarse allí. También está en la órbita de Independiente”, informaron.

ver también ¿Quiere venir? El deseo de Bruno Barticciotto ante nuevo interés de Colo Colo

Habrá que esperar las siguientes jornadas para saber dónde jugará el delantero, que se llena de interés tanto en Chile como Argentina. Lo cierto es que en México no sigue y ya se lo pelean en el extranjero.