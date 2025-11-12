Cuando se juntan necesidad de un club y ganas de un jugador, la mezcla es perfecta. El caso del cruce entre Colo Colo y Bruno Barticciotto no cuenta con esa sincronía, pero bien podría terminar en buen puerto.

Desde hace un tiempo que el hijo del ídolo colocolino, Marcelo Barticciotto, ha sido ligado con el club del corazón de su padre. Sin embargo, por una u otra razón, siempre ha partido hacia otros rumbos.

En este mercado de pases que se avecina, el nombre de Bruno Barticciotto vuelve a ser parte del relato periodístico chileno. El chileno termina su préstamo en Santos Laguna e interesa en varios lados.

ver también Filtran las razones por las que Erick Pulgar no está considerado en la Selección Chilena: “Se hartó de él…”

¿Cuál será el destino de Bruno Barticciotto?

Talleres de Córdoba es el equipo que es dueño del pase de Bruno Barticciotto. El cuadro argentino lo mandó a préstamo a Santos Laguna y ahora debería volver. Eso sí, desde la T analizan cuál sería la mejor opción con el delantero.

Claramente, los rumbos que tome Bruno Barti no son únicamente guiados por sus deseos, ya que está en una encrucijada. “Me gustó mucho acá (Santos Laguna), creo que ya me logré adaptar y tengo objetivos personales importantes“, sentenció tras el partido en el que su cuadro le ganó al Pachuca, por la Liga MX.

“Ya no depende mucho de mí. Me gustaría quedarme y la directiva me ha comentado que están a gusto conmigo, pero ya entra un proceso que yo no manejo mucho“, agregó.

Publicidad

Publicidad

Bruno Barti ante el León | Getty Images

¿Cuáles son los números de Bruno Barticciotto en el Apertura de la Liga MX?

Bruno Barticciotto ha jugado diez partidos este Apertura de la Liga MX. En ellos ha anotado dos goles y ha dado una asistencia, sumando un total de 592 minutos de juego.