Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
La Liga de España

Minuto a minuto: Alexis Sánchez y Gabriel Suazo titulares en Sevilla contra Real Madrid

Chilenos a la cancha en España: el Sevilla de Alexis y Suazo visitan al Real Madrid por La Liga.

Por Diego Jeria

Sigue a Redgol en Google!
Sevilla visita al Real Madrid: Alexis y Suazo titulares.
© Getty ImagesSevilla visita al Real Madrid: Alexis y Suazo titulares.

El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vuelve a la acción y será un duelo complicado: el cuadro de los chilenos visita al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 17 de La Liga de España.

Marca y Real Madrid no olvidan a Alexis Sánchez: temen “otro asalto” del chileno al Bernabéu

ver también

Marca y Real Madrid no olvidan a Alexis Sánchez: temen “otro asalto” del chileno al Bernabéu

El Real Madrid necesita seguir por la senda del triunfo para no perder terreno en la lucha por alcanzar al puntero Barcelona, mientras el Sevilla es noveno en la tabla.

Alexis se vuelve a encontrar con el Real Madrid, ahora en el Sevilla.

Alexis se vuelve a encontrar con el Real Madrid, ahora en el Sevilla.

Gabriel Suazo vuelve a la citación tras varias semanas lesionado, y como sorpresa del DT Matías Almeyda, el lateral es titular… junto Alexis Sánchez.

Alexis Sánchez recuerda su golazo al Real Madrid con “palo” a Neymar y Messi: “Los hijos de pu…”

ver también

Alexis Sánchez recuerda su golazo al Real Madrid con “palo” a Neymar y Messi: “Los hijos de pu…”

Minuto a minuto de Real Madrid contra Sevilla:

Publicidad

Sevilla se aferra a Alexis

Alexis Sánchez es protagonista en las redes sociales del Sevilla en la previa del encuentro contra Real Madrid. El chileno acapara las gráficas y anuncios de su equipo a minutos del partido.

Los datos del partido

Real Madrid y Sevilla se enfrentan este sábado 20 de diciembre, desde las 17:00 horas de Chile continental, en el estadio Santiago Bernabéu. El duelo por la fecha 17 de la Liga 2025-26 será dirigido por el árbitro Alejandro Muñiz.

Formación confirmada de Real Madrid

Los Merengues también tienen su once titular:

¡Sorpresa! Formación confirmada de Sevilla

Matías Almeyda confirmó la formación titular del Sevilla: Alexis y Suazo titulares contra Real Madrid.

Chilenos en el Santiago Bernabéu

¿Por qué tan elegantes? El Sevilla ya está en el estadio del Real Madrid, encabezados por Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

Tweet placeholder
Publicidad

¡Comenzamos la previa!

Buenas tardes redgoleras y redgoleros. El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo visitan al Real Madrid por La Liga. Acompáñanos en la espera del duelo y el minuto a minuto durante del partido.

Lee también
Marca: "Alexis pretende acometer un nuevo asalto al Bernabéu"
Alexis Sánchez

Marca: "Alexis pretende acometer un nuevo asalto al Bernabéu"

Alexis "contra" Ney y Messi por su golazo al Madrid: "Los hijos de pu..."
Alexis Sánchez

Alexis "contra" Ney y Messi por su golazo al Madrid: "Los hijos de pu..."

Alexis recibe un balde de agua fría del DT Almeyda en el Sevilla
Alexis Sánchez

Alexis recibe un balde de agua fría del DT Almeyda en el Sevilla

Los dos clubes que van detrás del fichaje de Manuel Rivera
Mercado de fichajes 2026

Los dos clubes que van detrás del fichaje de Manuel Rivera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo