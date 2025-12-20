El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo vuelve a la acción y será un duelo complicado: el cuadro de los chilenos visita al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 17 de La Liga de España.

El Real Madrid necesita seguir por la senda del triunfo para no perder terreno en la lucha por alcanzar al puntero Barcelona, mientras el Sevilla es noveno en la tabla.

Alexis se vuelve a encontrar con el Real Madrid, ahora en el Sevilla.

Gabriel Suazo vuelve a la citación tras varias semanas lesionado, y como sorpresa del DT Matías Almeyda, el lateral es titular… junto Alexis Sánchez.

Minuto a minuto de Real Madrid contra Sevilla: