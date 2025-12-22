Es tendencia:
Tito Awad destapa la olla con la salida de los Schapira de U de Chile: “No estaban invitados”

El comentarista deportivo asegura que hubo un feo actuar que llevó a la salida del grupo de Azul Azul, lo que puede traer consecuencias.

Por Cristián Fajardo C.

Aseguran que no hubo invitación para todos los directores de la U.
Universidad de Chile vive una jornada de definiciones en el Centro Deportivo Azul, donde se espera que esta jornada firme el finiquito Gustavo Álvarez, además que se defina el nuevo entrenador del cuadro bullanguero.

En medio del mercado de fichajes, dentro de la concesionaria también hubo un terremoto, con la salida de la familia Schapira, quienes fueron siempre disidentes al grupo que lidera Michael Clark.

Si bien emitieron un comunicado que se encargaron de hacer correr por los medios de comunicación, hay una postura que cuenta una verdad y que mezcla la versión con la reunión clave de esta jornada en Azul Azul.

Esto, porque revelaron que los directores, Daniel y Eduardo Schapira, además de otros disidentes, no fueron invitados a la reunión de directorio donde se define el futuro de la U, en una versión que entregó Tito Awad.

Daniel Schapira y su hijo pondrán a la venta sus acciones en Azul Azul.

¿Por qué se fueron los Schapira de U de Chile?

Fue el siempre polémico Tito Awad quien en La Magia Azul destapó la olla de la situación que vive en la interna la dirigencia de Azul Azul, con otra versión de la salida de la familia Schapira de la empresa controladora de Universidad de Chile.

“Por ejemplo, a esta reunión de hoy día no estaban invitados los de oposición, tengo entendido. Seguramente cuando tu ves que vendan las acciones, a lo mejor pasó algo con la reunión de hoy día”, dejó sobre la mesa Awad.

El comentarista deportivo puntualizó que es mucha la coincidencia de lo que pasó con la disidencia de Michael Clark, dejando en claro que hubo una postura de dejarlos al margen..

“Imagina que fuera cierto lo que estoy elucubrando. ¿Cómo se siente el grupo Schapira? Como las pelotas”, finalizó..

