Los hinchas de Universidad de Chile están expectantes por los movimientos en el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde la situación del nuevo entrenador vive momentos decisivos.

Tal como informó el fin de semana Redgol, Francisco Meneghini tiene encaminado el trabajo para vestirse con el buzo que dejó vacante Gustavo Álvarez, por lo que ahora sólo queda la definición del directorio de Azul Azul.

Algo que ha sido un completo desorden, una vez que el viernes se canceló la reunión de la plana mayor de la concesionaria por falta de quorum para realizarla en ese momento.

Ahora suman la salida de la familia Schapira y un duro golpe en la interna, que hizo mover la reunión desde las 13 a las 17 horas, donde incluso no deben estar presentes.

La U sigue a la espera de una definición final con su cuerpo técnico. Foto: Javier Vergara/Photosport

ver también Universidad de Chile le quita el piso a Renato Paiva: hay dos candidatos a DT que son prioridad antes que el portugués

Apuntan despelote en Azul Azul

Así también lo informó la periodista Paulina Cornejo de Emisora Bullanguera, quien en sus redes sociales volvió a dejar en limpio el despelote que nuevamente hay en el directorio de Azul Azul.

Publicidad

Publicidad

“Reunión de directorio de Azul Azul se volvió a reprogramar. La misma se realizará a las 17 horas, pero en formato híbrido”, expuso.

Una situación que cambia luego de la información de salida de la familia Schapira, además del movimiento del rumbo que hay en un acuerdo con Francisco Meneghini.

Paqui y O’Higgins confirmaron que no continuarán trabajando juntos, lo que abre las puertas para que el entrenador pueda asumir en Universidad de Chile, donde hay que afinar detalles.

Publicidad

Publicidad

ver también “Conoce el medio, pero…”: César Vaccia revela sus mejores consejos a Paqui Meneghini

Revisa los detalles: