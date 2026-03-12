Universidad de Chile parece tener terreno avanzado para que Jorge Fossati sea su flamante nuevo entrenador. Los azules se están moviendo con rapidez ante la prematura salida de Francisco Meneghini, encontrado en el uruguayo una suerte de “antítesis” de Paqui.

Esto lo decimos porque además de sus avanzados 73 años (versus los 37 del ahora ex DT azul), Fossati ha sabido ser exitoso desde que inició su carrera como director técnico en 1993.

Sin ir más lejos el charrúa suma nueve títulos a nivel local en los diferente clubes que ha dirigido. Además tiene en sus vitrinas tres títulos de carácter internacional, una cifra para nada despreciable.

El palmarés de Jorge Fossati que ilusiona a Universidad de Chile

El primer título como DT que Jorge Fossati obtuvo fue con Peñarol en 1996, cuando ganó el Campeonato Uruguayo. Posteriormente en el 2003 ganó la Seria A con la Liga de Quito en Ecuador.

En el Al Sadd de Qatar sumo varios trofeos más, ya que ganó la Copa Príncipe de la Corona en dos ocasiones, la Liga de Qatar, la Copa del Emir de Catar y la Copa del Jeque Jassem.

Jorge Fossati corre con ventaja para ser el DT de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

De regreso a Sudamérica sumó un nuevo título local al ganar el Campeonato paraguayo con Cerro Porteño en el Apertura 2012 y la Liga 1 de Perú en dos oportunidades (2023 y 2025) con Universitario de Lima.

Por último, a nivel internacional con Liga de Quito en su tercer ciclo en el club ganó la Copa Sudamericana y Recopa del 2009, mientras que con el Al Sadd ganó la Liga de Campeones de la AFC en el 2011.

Un palmarés más que respetable que los hinchas azules sueñan con verlo crecer con algún título en la U en caso de que se terminé dando su arribo.

