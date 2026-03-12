Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

La antítesis de Meneghini: El mar de títulos que Jorge Fossati ha ganado antes de firmar en U de Chile

Con 73 años en el cuerpo el experimentado entrenador ha logrado una buena cantidad de títulos, donde destapa una Copa Sudamericana y una Recopa.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Fossati llegaría a la U con varios títulos ganados como DT.
© Gemini.Fossati llegaría a la U con varios títulos ganados como DT.

Universidad de Chile parece tener terreno avanzado para que Jorge Fossati sea su flamante nuevo entrenador. Los azules se están moviendo con rapidez ante la prematura salida de Francisco Meneghini, encontrado en el uruguayo una suerte de “antítesis” de Paqui.

Esto lo decimos porque además de sus avanzados 73 años (versus los 37 del ahora ex DT azul), Fossati ha sabido ser exitoso desde que inició su carrera como director técnico en 1993.

Sin ir más lejos el charrúa suma nueve títulos a nivel local en los diferente clubes que ha dirigido. Además tiene en sus vitrinas tres títulos de carácter internacional, una cifra para nada despreciable.

El perfil de Jorge Fossati: El DT que corre con ventaja para llegar a la Universidad de Chile

ver también

El perfil de Jorge Fossati: El DT que corre con ventaja para llegar a la Universidad de Chile

El palmarés de Jorge Fossati que ilusiona a Universidad de Chile

El primer título como DT que Jorge Fossati obtuvo fue con Peñarol en 1996, cuando ganó el Campeonato Uruguayo. Posteriormente en el 2003 ganó la Seria A con la Liga de Quito en Ecuador.

En el Al Sadd de Qatar sumo varios trofeos más, ya que ganó la Copa Príncipe de la Corona en dos ocasiones, la Liga de Qatar, la Copa del Emir de Catar y la Copa del Jeque Jassem.

Jorge Fossati corre con ventaja para ser el DT de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Jorge Fossati corre con ventaja para ser el DT de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

Publicidad

De regreso a Sudamérica sumó un nuevo título local al ganar el Campeonato paraguayo con Cerro Porteño en el Apertura 2012 y la Liga 1 de Perú en dos oportunidades (2023 y 2025) con Universitario de Lima.

Por último, a nivel internacional con Liga de Quito en su tercer ciclo en el club ganó la Copa Sudamericana y Recopa del 2009, mientras que con el Al Sadd ganó la Liga de Campeones de la AFC en el 2011.

Un palmarés más que respetable que los hinchas azules sueñan con verlo crecer con algún título en la U en caso de que se terminé dando su arribo.

Publicidad
“Me parece un país hermoso”: la frase que acerca a Jorge Fossati a Universidad de Chile

ver también

“Me parece un país hermoso”: la frase que acerca a Jorge Fossati a Universidad de Chile

En síntesis

  • Jorge Fossati, de 73 años, es el principal candidato para reemplazar a Francisco Meneghini. En Universidad de Chile.
  • El entrenador uruguayo registra nueve títulos locales y tres trofeos internacionales en su carrera.
  • Fossati fue bicampeón de la liga peruana con Universitario en los años 2023 y 2025.
Lee también
Defensa de 16 años sorprende en el entrenamiento de Colo Colo
Colo Colo

Defensa de 16 años sorprende en el entrenamiento de Colo Colo

Colo Colo: "Vamos mejorando, buscando nuestra mejor versión"
Colo Colo

Colo Colo: "Vamos mejorando, buscando nuestra mejor versión"

El patético promedio de tiempo que duran los DT de la U
U de Chile

El patético promedio de tiempo que duran los DT de la U

Pronósticos Audax Italiano vs Deportes Concepción: choque directo en la zona baja de la tabla
Apuestas

Pronósticos Audax Italiano vs Deportes Concepción: choque directo en la zona baja de la tabla

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo