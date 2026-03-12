Confirmada la salida de Francisco Meneghini de la banca de Universidad de Chile, Azul Azul entra con todo en la búsqueda de un entrenador que entregue resultados inmediatos. Y, a diferencia del perfil que representaba Paqui, el nombre que hoy seduce en la concesionaria es el de un técnico consagrado: Jorge Fossati, estratega uruguayo de 73 años.

Fossati es uno de los entrenadores con mayor recorrido en el continente. Entre sus principales logros aparece la obtención de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con Liga Deportiva Universitaria de Quito, además de la AFC Champions League con Al Sadd SC en 2011. A nivel local también suma títulos en clubes como Peñarol, Cerro Porteño y recientemente en Universitario de Deportes, donde conquistó los campeonatos de 2023 y 2025.

¿Quién es Jorge Fossati?

Nacido en Montevideo en 1952, el entrenador uruguayo cuenta con una extensa carrera entre Sudamérica y el fútbol árabe. En sus inicios fue futbolista, pasando por clubes como Peñarol, Club Atlético Independiente, Millonarios Fútbol Club y Club Olimpia, además de un paso por el extinto Green Cross de Temuco entre 1983 y 1984.

Tras su retiro en 1990, inició su carrera como entrenador en River Plate de Montevideo en 1993. Su recorrido lo llevó a dirigir a clubes importantes del continente como Peñarol, Cerro Porteño y Liga Deportiva Universitaria de Quito, lo que posteriormente lo llevó a la Selección de Uruguay, con la que logró el tercer lugar en la Copa América 2004, aunque quedó fuera del Copa Mundial de la FIFA 2006 tras caer en el repechaje ante Selección de Australia.

Jorge Fossati junto a Diego Forlán durante el repechaje mundialista en 2006. (Foto: Robert Cianflone/Getty Images)

Lejos de ese traspié, Fossati continuó su carrera en el fútbol internacional. Dirigió a Al Sadd SC en 2007, club al que volvió en 2011, y también a la Selección de Catar entre 2007 y 2009, además de un segundo periodo entre 2016 y 2017.

Acostumbrado a los regresos, el técnico también tuvo nuevos pasos por Liga Deportiva Universitaria de Quito, donde conquistó los mencionados títulos Conmebol en 2009, además de dirigir a Cerro Porteño (2012-2013) y Peñarol (2014). A ello se suman experiencias como Internacional de Brasil en 2010 y diversos clubes del Medio Oriente, como Al Rayyan SC, Al Shabab FC Riyadh y Al Ahli Saudi.

En 2019 regresó a Sudamérica para dirigir a River Plate de Montevideo (2019-2021) y posteriormente a Danubio (2021-2022). Finalmente, en 2023 llegó a Perú para asumir en Universitario de Deportes, club con el que conquistó el título ese mismo año. Tras un breve paso por la Selección de Perú, regresó al cuadro crema y volvió a coronarse campeón en 2025.

Jorge Fossati conoce lo que es llevar la ‘U’ en el pecho. (Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Así juegan los equipos de Jorge Fossati

En lo táctico, Fossati es prácticamente lo opuesto a Francisco Meneghini. El uruguayo deja de lado el vértigo constante y suele apostar por equipos equilibrados, aunque sin renunciar al protagonismo.

Utiliza presión alta para recuperar el balón cerca del arco rival y es reconocido por implementar línea de tres defensores, sistema que también utilizó Meneghini durante este año. A Fossati le ha dado buenos resultados a lo largo de su carrera.

De concretarse su llegada, sería la primera experiencia del DT uruguayo dirigiendo en el fútbol chileno, con la misión de devolver a Universidad de Chile a la pelea por el título en un inicio de año marcado por los malos resultados.

Trayectoria como DT

River Plate (1993-1995)

Peñarol (1996)

Cerro Porteño (1997)

Danubio (1998-2001)

Colón (2001-2002)

Danubio (2002-2003)

Liga de Quito (2003-2004)

Selección de Uruguay (2004-2005)

Al-Sadd (2007)

Selección de Catar (2007-2009)

Liga de Quito (2009)

Internacional (2010)

Al-Shabab (2011)

Al-Sadd (2011-2012)

Cerro Porteño (2012-2013)

Peñarol (2014)

Al-Rayyan (2015-2016)

Selección de Catar (2016-2017)

Al-Ahli (2019)

River Plate (2019-2021)

Danubio (2021-2022)

Universitario (2023)

Selección de Perú (2024)

Universitario (2025)

