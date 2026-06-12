El edil Jonathan Opazo acudió hasta el Centro Deportivo Azul, donde no sólo se juntó con la plana mayor del club, además conoció al Primer Equipo.

El tan anhelado sueño para los hinchas de Universidad de Chile para tener un estadio propio vuelve a dar un paso gigante para su consecución, luego que la dirigencia de Azul Azul sostuviera una reunión formal con el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo.

La autoridad comunal hizo pública su disposición para hospedar el futuro recinto deportivo, lo que motivó a la presidenta del club Cecilia Pérez para solicitar una reunión bajo la Ley de Lobby con el edil. Tal parece que el encuentro terminó por adelantarse.

La mañana de este viernes, el alcalde de Lampa acudió hasta el Centro Deportivo Azul en La Cisterna, donde no sólo sostuvo una cita formal con la plana directiva del Romántico Viajero, sino que el personero compartió con parte del primer equipo de la U.

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La cita cumbre de la U de Chile con alcalde de Lampa

“Hoy nos visitó el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, a quien le habíamos solicitado una reunión por ley del lobby”, explicó la institución en sus canales oficiales, donde aclaró públicamente las intenciones de la junta formal.

“Con el edil nos reunimos para analizar opciones de colaboración en conjunto y, además, compartió con nuestro plantel masculino”, complementó la U sobre el encuentro que marca un paso trascendental más allá de las vinculaciones mediáticas.

En caso que se llegue a un acuerdo, puede ser la primera vez en años que se abra la chance de forma oficial para que el club tenga el terreno que permita la construcción del ansiado estadio.

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En síntesis